Elon Musk quiso revolucionar el acceso a internet con Starlink. Ahora muchos clientes están frustrados con el servicio

Acceder a internet vía satélite lleva años siendo posible, pero ha sido Starlink la que ha revolucionado el concepto con su (cada vez más) gigantesca red de satélites. El acceso desde lugares remotos ha convertido al servicio en un alternativa fantástica que también se está haciendo tristemente popular en conflictos armados como la Guerra de Ucrania o la guerra de Israel y Hamás.

La propuesta de Starlink ha sido tradicionalmente recibida con muy buenas críticas allí donde ha llegado, pero eso no quiere decir que no sea perfecta. De hecho, un problema reciente ha generado una importante cantidad de quejas y de frustración entre los clientes del servicio.

Como señalan en Ars Technica, el problema que ha afectado a cierto número de clientes —no especificado— ha hecho que se reseteen sus cuentas sin aviso previo. Todos ellos han recibido un mensaje de una dirección de correo llamada "no-reply@starlink.com" en el que se les avisaba de que esas cuentas se habían "reseteado" y tanto las reservas como los depósitos pendientes asociados a esas cuentas se habían reembolsado.

Quienes han intentado recuperar las cuentas con la típica opción de recuperación de cuentas que tantos otros servicios tienen se han encontrado con que dicho sistema no funcionaba. Uno de los afectados contaba cómo al intentarlo obtenía el mensaje "Usuario no encontrado". Al intentarlo introduciendo su número de teléfono, recibió un enlace secreto para proceder pero de nuevo el enlace no funcionaba: lo único que obtenía era otro error diciéndole que el usuario había sido deshabilitado en el servicio.

Son muchos los que han avisado del problema en el subreddit /r/Starlink, y parece que el problema afecta a nuevos usuarios. Uno de ellos contaba cómo a los dos días de instalar el sistema, había recibido el correo. Internet todavía le funcionaba, explicaba, pero no podía iniciar sesión en su cuenta de Starlink y tampoco enviar un mensaje al servicio técnico.

Otro de los afectados confirmó que no le era posible crear un ticket de soporte sin logarse en el sistema, y se quejaba de la imposibilidad de contactar con alguien para saber qué estaba pasando. "¿Parece también que no tienen servicio técnico? ¿o una FAQ?", escribía frustrado en su queja por la situación.

Aunque como explicaban en PCMag hay algunas opciones más para intentar contactar con Starlink, no parece que sea fácil escribir y recibir respuesta, y el número de teléfono de contacto en EEUU tampoco es el adecuado: "no es un número afiliado a Starlink", explicaban en ese artículo, "sino una línea de soporte técnico para Subaru Starlink, el sistema de infoentretenimiento de este fabricante que tiene un nombre parecido".

De momento Starlink no ha aclarado la situación y puede que todo sea un error temporal: el acceso a internet parece seguir funcionando a los afectados, pero la falta de información y no poder iniciar sesión en sus cuentas en el servicio no ayuda a estar tranquilos.

En Xataka | Antes de SpaceX se lanzaban al espacio 60 cohetes al año. En 2024, solo SpaceX planea enviar 144