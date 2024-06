El director general de NVIDIA ha menospreciado los chips de Intel en la era de la IA. Intel, claro, se ha defendido

Ahora mismo NVIDIA es imparable. Hace apenas unas horas ha superado a Apple y se ha erigido como la segunda compañía más valiosa del mundo solo por detrás de Microsoft. A Jensen Huang, el director general de NVIDIA, le están saliendo las cosas muy bien, por lo que es comprensible que en algunos momentos saque pecho. Además, a medio plazo nada parece inquietarle. Y es que según la consultora AMR en 2031 el mercado de los chips para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) tendrá un volumen de facturación de más de 263.000 millones de dólares.

Actualmente NVIDIA acapara aproximadamente el 80% de este mercado, y la inercia positiva que ha adquirido dibuja en el horizonte un futuro extraordinariamente prometedor para la compañía liderada por Jensen Huang. Sin embargo, esta empresa no es el único actor relevante en esta industria. AMD, Intel o Huawei son algunas de las empresas que ya están peleando con el propósito de disputarle un trozo del jugosísimo pastel que es el mercado del hardware para inteligencia artificial.

Jensen Huang cree que los procesadores de Intel están obsoletos en la era de la IA

El cofundador de NVIDIA pronunció durante su conferencia de apertura del Computex una de las declaraciones más controvertidas de los últimos meses. Y es que, según Huang, los procesadores de Intel están perdiendo fuerza en la era de la IA. En esta afirmación se está refiriendo a los procesadores convencionales, no a las GPU diseñadas por Intel específicamente para resolver aplicaciones de IA. Aun así, no debemos pasar por alto que la mayor parte del negocio de Intel se sustenta, precisamente, sobre los procesadores de propósito general para uso empresarial y doméstico.

"A diferencia de lo que Jensen quiere hacerte creer, la ley de Moore está viva y en perfecto estado de forma"

Pat Gelsinger, el director general de Intel, no ha tardado en reaccionar a las palabras de Jensen Huang. "A diferencia de lo que Jensen quiere hacerte creer, la ley de Moore está viva y en perfecto estado de forma [...] Pienso en esto de una forma similar a como veía internet hace 25 años. Es así de grande. Para nosotros el hardware para inteligencia artificial es el combustible que impulsará la industria de los semiconductores hasta que alcance un valor de mercado de un billón de dólares a finales de esta década", sentenció Gelsinger con convicción.

Además, Gelsinger, que como buen ejecutivo defiende a capa y espada los intereses de su compañía, subrayó que Intel desempeñará un papel preponderante en la proliferación de la inteligencia artificial como el principal proveedor de chips para ordenadores personales que es. No obstante, no dejó escapar la oportunidad de señalar que sus sistemas Gaudi compiten de tú a tú en prestaciones no solo con las soluciones de IA de NVIDIA, sino con las de cualquier otro fabricante de este tipo de hardware.

Según Gelsinger las empresas Inventec y Dell Technologies han apostado por sus soluciones para inteligencia artificial. Como es lógico, el director general de Intel se ha dado golpes en el pecho como consecuencia de las declaraciones de Jensen Huang. De una cosa podemos estar seguros: más pronto que tarde el tiempo colocará a cada uno de ellos en su lugar.

