En Deutsche Bank plantean un "impuesto al teletrabajo" del 5%: el dinero iría a los empleados que no pueden teletrabajar

Teletrabajar es un privilegio. Lo es desde luego para los investigadores de Deutsche Bank, que están proponiendo la creación de un "impuesto al teletrabajo" que supondría el 5% del salario de esos empleados que trabajan desde casa.

Ese impuesto serviría para compensar a aquellos trabajadores con salarios bajos que tienen que ir a la oficina. Con este impuesto Alemania, por ejemplo, podría recaudar 20.000 millones de euros, y aseguran que el impuesto no perjudica a los trabajadores, que ya ahorran dinero en desplazamientos, comida y ropa.

En el informe de Deutsche Bank Research (PDF) se explica que los afectados por este impuesto serían los trabajadores de empresas que tienen puestos de trabajo preparados en sus oficinas para ellos. Si no quieren ir a trabajar a la oficina, eso supone un gasto para la empresa que ha invertido en esos puestos.

No solo eso: los teletrabajadores ahorran en desplazamientos, comida y ropa, afirman en ese estudio, lo que debería hacer que ese impuesto no les perjudicase porque compensa ese ahorro. Si la empresa no proporciona puestos de trabajo, eso sí, sería entonces la empresa la que debería pagar ese impuesto.

Los autónomos y el personal con salarios más bajos estaría exento de pagar ese impuesto, gracias al cual se podrían apoyar los subsidios para esos empleados que no pueden acceder al teletrabajo.

Para Jim Reid, uno de los responsables del estudio, "teletrabajar será parte de la 'nueva normalidad' mucho después de que la pandemia pase. Creemos que los teletrabajadores deberían pagar un impuesto por ese privilegio". Para estos investigadores los teletrabajadores "contribuyen menos a la infraestructura económica mientras siguen recibiendo sus beneficios".

