La Comisión Europea abre una investigación a AliExpress por la presunta venta de medicamentos y productos falsos

La Comisión Europea acaba de anunciar que ha incoado un procedimiento formal para evaluar si AliExpress ha infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA). Hace unos meses, la Comisión pidió información a AliExpress por la presunta venta de medicamentos y productos falsos. Tras la investigación preliminar y haber analizado la información proporcionada por el ecommerce chino, la Comisión ha decidido tomar cartas en el asunto y abrir el procedimiento.

Contexto. El pasado 25 de abril, AliExpress fue designada como Gran Plataforma Online (VLOP) en el marco de la DSA (una ley que no solo va contra la desinformación). AliExpress, por lo tanto, tiene que cumplir con una serie de responsabilidades mayores que el resto de empresas y en ese sentido se enfoca la investigación de la Comisión. Los presuntos medicamentos y productos falsos son solo uno de los apartados.

Las áreas de investigación. Según ha explicado la Comisión Europea en el comunicado publicado en su web, el procedimiento se enfocará en el "cumplimiento de las obligaciones de la DSA relativas a la evaluación y mitigación de los riesgos sistémicos de difusión de contenidos ilícitos" y en los "efectos negativos reales o previsibles para la protección de los consumidores" vinculados a:

"-La falta de aplicación de las condiciones de servicio de AliExpress que prohíben determinados productos que entrañan riesgos para la salud de los consumidores (como medicamentos y alimentos falsificados, así como suplementos dietéticos) y para los menores en concreto (acceso a material pornográfico), que el consumidor puede seguir encontrando en la plataforma.

-La falta de medidas eficaces para impedir la difusión de contenidos ilegales.

-La falta de medidas efectivas para prevenir la manipulación intencionada en la plataforma online a través de los llamados "enlaces ocultos".

-La falta de medidas efectivas para prevenir riesgos derivados de características, como influencers promocionando productos ilegales o dañinos a través del "Programa de Afiliados" de AliExpress".

Más obligaciones. Por otro lado, la compañía será investigada para ver si cumple con otros requisitos de la DSA, como que todos los usuarios, registrados y no, puedan notificar contenido ilegal; que exista un sistema interno eficaz de gestión de reclamaciones; la transparencia relacionada con el sistema de recomendaciones y la existencia de al menos una opción de recomendaciones no basada en perfiles (es decir, sin seguimiento); la existencia de un repositorio consultable de anuncios publicados en AliExpress y el acceso a los datos públicos por parte de los investigadores.

Una investigación, y solo eso por ahora. Que la Comisión Europea haya iniciado este procedimiento no quiere decir que AliExpress haya incumplido con sus obligaciones. Precisamente para asegurarse de que lo ha hecho o no se abre esta investigación. Además, como procedimiento formal, la DSA no fija ningún plazo legal para ponerle fin. Será todo cuestión de tiempo.

De confirmarse, multa. Concretamente del 6% de su facturación anual. Según ha explicado Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, "como plataforma que llega a más de 100 millones de usuarios en la UE, AliExpress debe cumplir plenamente la DSA y tomar medidas proporcionadas para luchar contra la difusión de productos peligrosos para la salud de los consumidores y de los menores".

Imagen | Marco Verch

