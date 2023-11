Comprar medicamentos en AliExpress puede ser un problema de salud. Europa les ha abierto una investigación

La Comisión Europea ha abierto una investigación a AliExpress por la presunta venta de medicamentos falsos. Un procedimiento que se ha abierto ahora y donde la empresa de comercio electrónico tendrá hasta el próximo 27 de noviembre para entregar toda la información requerida y demostrar que no se están vendiendo medicamentos falsificados.

La DSA no es solo contra la desinformación. Esta acción se enmarca dentro de la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA), el pasado mes de agosto. El caso es que no es únicamente contra la desinformación, como ha ocurrido con X o TikTok, sino que esta ley también sirve para exigir a las grandes plataformas que se aseguren de que no están ofreciendo un servicio potencialmente dañino.

"La DSA también está para garantizar la eliminación de productos ilegales o inseguros vendidos en la UE a través de plataformas de comercio electrónico, incluido el creciente número de medicamentos y productos farmacéuticos falsos vendidos online, potencialmente mortales", ha explicado Thierry Breton, Comisario europeo de industria.

AliExpress debe cumplir, como gran plataforma que es. Al tener más de 45 millones de usuarios únicos activos al mes en Europa, AliExpress fue una de las 19 elegidas por la Comisión Europea como gran plataforma. Por eso se les exige unos baremos de transparencia mayores que al resto de empresas.

Entre esta responsabilidad está la de asegurar que no suponen un riesgo hacia la sociedad, en relación a temas de salud mental, física y salud pública. Y justo en esta dirección es donde se ha abierto la investigación, pues la Comisión cree tener indicios de que AliExpress podría suponer un riesgo mediante la venta de productos falsificados, incluidos los medicamentos.

Comprar medicamentos por internet, una práctica de riesgo. Plataformas como AliExpress tienen a su alcance un número enorme de productos, muchos de ellos a bajo coste. Sin embargo, con productos como los medicamentos hay que tener especial cuidado.

La venta de medicamentos ilegales por internet supone un grave problema de salud pública, alerta la Organización Mundial de la Salud. La Comisión quiere aclarar que AliExpress no está contribuyendo a ello.

Siempre mejor con asesoramiento profesional. AliExpress no es la única plataforma que se ha acercado a la venta de productos farmacéuticos. En Estados Unidos Amazon quiere ser nuestra farmacia. Si nos vamos a productos como las gafas graduadas o las lentillas, también vemos que son un lucrativo negocio.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerdan que sólo está permitida la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Imagen | Roberto Sorin

