China se va a hacer con los chips para IA más potentes que existen. Y Estados Unidos no va a poder evitarlo

Las agencias de espionaje estadounidenses están muy preocupadas por el movimiento que está preparando China en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). No lo defiende cualquiera; lo asegura el diario The New York Times. Las sanciones desplegadas por EEUU durante los últimos meses, y especialmente las que entraron en vigor el pasado 16 de noviembre, ponen fuera del alcance de China los chips para IA más avanzados que tiene NVIDIA.

Como cabía esperar, el Gobierno chino no se ha quedado impasible. Para mantener su competitividad en los ámbitos científico, tecnológico y militar necesita tener acceso al hardware para IA más sofisticado disponible. MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar CoreX, DenglinAI o Vast AI Tech son algunas de las compañías chinas que están desarrollando chips para IA, pero la Administración liderada por Xi Jinping tiene una baza más.

Y es que según los espías estadounidenses la empresa de Emiratos Árabes G42 está trabajando codo con codo con algunas grandes tecnológicas chinas para desarrollar la infraestructura para IA más potente que existe. Una de ellas es Huawei, la firma que más preocupa a EEUU junto al fabricante de semiconductores chino SMIC. La alianza entre las empresas chinas y G42 responde a la necesidad de anular el margen de maniobra que hasta ahora ha tenido la Administración estadounidense.

Cerebras está en el punto de mira de EEUU

NVIDIA lidera el mercado de las GPU para IA con una cuota de mercado aproximada del 80%, pero no es en absoluto la única empresa que tiene en su porfolio chips de vanguardia para IA. La compañía californiana Cerebras posee, de hecho, el procesador para este escenario de uso más complejo que existe, el chip WSE-2. Y es que aglutina nada menos que 2,6 billones de transistores contabilizados en la escala numérica larga y 850.000 núcleos optimizados para IA.

G42 está construyendo seis superordenadores para IA capaces de superar la barrera de la exaescala

Cerebras entrega a sus clientes estos procesadores integrados en una plataforma para IA conocida como CS-2, y precisamente uno de ellos es la compañía de Emiratos Árabes G42. Esta última está construyendo seis superordenadores para IA capaces de superar la barrera de la exaescala que aglutinan una gran cantidad de sistemas CS-2. Y según la CIA algunas de estas máquinas irán a parar a las grandes tecnológicas chinas. Este es el origen de la preocupación de los espías estadounidenses.

Cerebras es una compañía estadounidense, como hemos visto, por lo que está sujeta a la regulación impuesta por la Administración liderada por Joe Biden. A priori esta circunstancia debería bastar para que el Gobierno de EEUU prohíba la venta de los sistemas CS-2 a G42, pero ejecutar esta medida sin provocar un conflicto con Emiratos Árabes es esencialmente imposible. Y es que este país árabe necesita reforzar el negocio de G42 porque es una de sus principales herramientas para diversificar su economía y llevarla más allá del ámbito de influencia del petróleo.

