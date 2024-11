En un ataque de ira, el CEO de una empresa despidió al 90% de sus empleados con un mensaje de Slack. No asistieron a una reunión

Elon Musk no es el único CEO que ha despedido a gran parte de su plantilla (lo hizo en Twitter y lo repitió con el departamento de supercargadores de Tesla) y ha conseguido mantener la empresa en funcionamiento.

En Genbeta se hacen eco del caso del director ejecutivo de una empresa de venta online de instrumentos de música ha despedido al 90% de su plantilla de golpe. Afirma que la compañía se encuentra en su mejor momento tras el despido masivo.

El enfado del CEO. El detonante de todo fue la supuesta convocatoria de una reunión online con toda la plantilla en la que iba a intervenir Baldvin Oddson, CEO y fundador de la empresa The Musician’s Club, a la que únicamente asistieron 11 de los 110 empleados que forma su plantilla.

Es fácil atribuir tan baja asistencia a un error en el envío de la convocatoria. Sin embargo, dejándose llevar por un ataque de ira, el CEO abrió su aplicación de Slack y escribió un mensaje en el canal de la empresa indicando que todos aquellos que no habían asistido podían considerarse oficialmente despedidos, y terminaba su mensaje con la frase: "Sal de mi negocio ahora mismo".

Toca la imagen para acceder al mensaje original

La noticia se hizo viral en Reddit. Uno de los afectados que acababa de iniciar un periodo de prácticas, y todavía en shock por lo sucedido, colgó en la red social una captura del mensaje del CEO en Slack, aunque por problemas con la moderación de contenidos, finalmente el contenido fue republicado en la cuenta de otro usuario.

Dicho usuario apenas duró una hora en su cargo ya que apenas había tenido tiempo de activar sus servicios de correo y no sabía nada de ninguna reunión. Pero estaba despedido como el resto de la plantilla. En su publicación original, el empleado en prácticas confesaba sentirse aliviado tras "asistir a una reunión y enterarme de las terribles condiciones de trabajo provocadas por el director ejecutivo, desactivé mi cuenta y me fui. No hay forma de que vaya a ponerle empeño a este potencial dolor de cabeza de una empresa".

El CEO está satisfecho. Según una publicación de Oddsson en su perfil de LinkedIn, el directivo parece estar muy satisfecho con el resultado de su decisión. "Estamos recibiendo una cantidad abrumadora de atención, tanto positiva como negativa. Si bien algunos intentaron 'cancelarme', fue un fracaso total. Nuestro tráfico aumentó a más de 20 000 visitas, las ventas alcanzaron un máximo histórico y recibimos cientos de solicitudes a diario".

Además, el director ejecutivo, se reafirma en su decisión de despedir al 90% de la plantilla: "Despedir a esas personas fue la decisión correcta para nuestra organización y estamos más fuertes que nunca. Gracias a todos los que nos han apoyado durante este proceso. El impulso es innegable y estamos entusiasmados por seguir avanzando".

Despidos masivos online. No es la primera vez que un CEO convoca de forma masiva a sus empleados y les despide en grupo. Entre 2020 y 2021 algunos directivos pensaron que era buena idea convocar a varios cientos o miles de empleados en una sola reunión y despedirles en bloque sin más explicación.

No obstante, existe una gran diferencia entre el despido en masa que ha protagonizado esta tienda online de venta de instrumentos musicales y los despidos masivos de otras empresas: la aleatoriedad en la selección del personal que se ha despedido. Por poner un ejemplo, Elon Musk se deshizo de departamentos enteros y diezmó a muchos otros, pero seguían una determinada estrategia.

Sin embargo, en este caso, todo dependía de si habías recibido la convocatoria a tiempo, sin importar qué puesto ocupaba en la empresa. En la actualidad, el perfil de Baldvin Oddsson en LinkedIn luce la etiqueta #hiring que indica que se ha iniciado un proceso de contratación por su parte.

En Xataka | Efecto Ringelmann: la peculiar teoría que explica cómo Elon Musk consiguió que X continúe activa sin el 80% de su plantilla

Imagen | Unsplash (Raj Rana)