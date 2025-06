Apple cree que sus rivales no lo están haciendo bien en IA. Es la excusa perfecta para retrasar Siri un año más

Ya tenemos noticias sobre la llegada de la esperada y nueva Siri. No son buenas. Apple apunta a la primavera de 2026 como objetivo de lanzamiento para su nuevo asistente, con el objetivo de traerlo como parte de la actualización a iOS 26.4, según fuentes de Bloomberg.

El retraso va completamente en línea con la reciente entrevista de Wall Street Journal a Craig Federighi y Greg Joswiak: Apple sabe de sobra que esta perdiendo la carrera de la IA, y solo le queda confiar en que su propuesta acabe funcionando en el largo plazo.

Te pintaron pajaritos en el aire. Ha pasado justo un año desde aquella presentación de Apple centrada en Apple Intelligence. Una en la que nos hablaban de una integración de Siri en el sistema como no habíamos visto: un asistente con capacidad de comprender cada rincón de iOS, con una comprensión contextual avanzada e integración con cada app nativa del sistema.

En principio, el despliegue final estaba previsto para otoño de 2024, pero los retrasos se fueron acumulando y acumulando hasta llegar a un punto prácticamente insostenible.

iOS 26 como primer paso real. Apple aprovechó la WWDC 25 para presentar iOS 26, uno de los mayores cambios a nivel de identidad visual jamás vistos en los sistemas operativos de Apple, ahora mucho más unificados. Junto a él, por fin llegaban funciones de inteligencia artificial aplicadas al uso cotidiano: aunque a efectos prácticos no van mucho más allá de la traducción de textos, filtros para las llamadas y algunas mejoras en la generación de Genmojis en Image Playground.

Tras casi un año de retrasos, Apple por fin daba a entender cuál es su filosofía con la IA: trabajar para hacerla local, pero con un funcionamiento similar al de sus rivales.

Más retrasos. Tras la presentación de iOS 26, con novedades en IA pero ni una sola palabra sobre la nueva Siri, la pregunta era obligada. ¿Qué está pasando con ella? Las respuestas de un Craig Federighi, nada dubativo pero no del todo cómodo, desvelaban perfectamente el momento en el que se encuentra Apple.

[Joanna Stern] "Siri no es mejor que su competencia", [Craig Federighi] "Ya, pero lo será, es nuestra misión".

[Greg Joswiak] "Sería decepcionante lanzar algo que no cumpla con nuestros estándares de calidad".

[Craig Federighi] "Esta es una tecnología nueva, nadie lo está haciendo muy bien ahora mismo".

Joswiak, líder de software en Apple, justificaba su hoja de ruta entorno a punto clave: la compañía quiere que su IA sea discreta y que el usuario pueda realizar tareas con el teléfono sin siquiera darse cuenta de que está usando Apple Intelligence. De hecho, no quieren que haya una app dedicada, como sí la hay para Gemini o ChatGPT. ¿El problema? Google ha conseguido este objetivo hace tiempo.

Los rivales de Apple sí lo están haciendo bien. Pese a que Apple apunte a la inmadurez de la IA para móviles, lo cierto es que esta vive uno de sus mejores momentos. Y teléfonos como los Google Pixel o los Samsung Galaxy S25 Ultra son la mejor prueba de ello. Aquí hay que hacer una distinción entre Gemini como app integrada en el sistema, y con Gemini Nano como modelo de lenguaje. En un teléfono como el S25 Ultra puedes:

Traducir llamadas en tiempo real sin saber que lo está haciendo la IA.

Eliminar el ruido de fondo de un vídeo de forma automática, sin que Gemini te diga lo que está haciendo.

Puedes transcribir una grabación de voz con un solo click, sin abrir aplicaciones adicionales.

Si te llaman, el teléfono detectará automáticamente si es o no SPAM, sin avisos sobre IA.

Sí, Google (aunque su aproximación no es tan local), es capaz de integrar Gemini de forma silenciosa en el sistema. Tanto, que sus funciones no dejen de ser funciones nativas del sistema, y el usuario no tenga por qué saber qué se hace con IA y qué no.

Apple necesita superar a Gemini en IA. No va a ser fácil.

Apple, de momento, no ha mostrado estar a la altura. Durante la presentación de Apple, su acción cayó un 1.5%. Las expectativas eran altas, pero la presentación era un claro mensaje de Apple mostrando no estar por encima de ninguno de sus rivales directos, y relegando en terceros (OpenAI) las funciones más avanzadas de IA.

Con las miradas puestas en 2026, la presión a la que se somete Apple es aún mayor. El punto madurez de su principal rival, Google Gemini, es altísimo, por encima de propuestas en benchmarks respecto a Grok 3, o3-mini, DeepSeek R1, Claude 3 y Llama 4. Para recuperar confianza Apple necesita resultados, no promesas.

Imagen | Xataka

