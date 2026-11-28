Amancio Ortega cimentó su fortuna sobre el negocio de la moda, pero desde hace tiempo parte de su atención (y sus millones) se dirigen a otro sector: el del ladrillo. Las ganancias obtenidas a través de Inditex han permitido al gallego adquirir decenas y decenas de propiedades que suman un patrimonio de miles de millones de dólares. En concreto, y según una estimación realizada por Forbes en abril, desde 2001 Ortega ha invertido unos 24.000 millones en 216 propiedades. Esas cifras lo convierten en el mayor magnate inmobiliario del mundo.

Ahora ha ampliado su imperio con un rascacielos de Chicago que le ha costado 550 millones de dólares. La operación ha sido de tal calibre que se ha colado en el ranking de octubre de las mayores inversiones de las grandes fortunas.

¿Qué ha pasado? Que Amancio Ortega acaba de dar un estirón a su ya de por sí enorme cartera inmobiliaria. A través de su firma de inversión familiar, Pontegadea, el magnate gallego se ha hecho con One North Wacker, un emblemático rascacielos de 51 plantas que se alza en pleno distrito financiero de Chicago, EEUU. Según Bloomberg, la adquisición se cerró por unos 550 millones de dólares. Aunque los rumores sobre la compra circulaban desde principios del verano, la operación ha despertado interés dentro y fuera de EEUU.

Inditex owner Amancio Ortega paid about $550 million for a landmark Chicago tower, one of the biggest US office deals this year as the billionaire continues to expand his global portfolio of trophy real estate. https://t.co/PGabumgnkY — Bloomberg (@business) October 15, 2026

Y eso, ¿por qué? Para empezar, porque One North Wacker no es un rascacielos cualquiera. La torre se levantó a finales de los 90 en pleno Loop de Chicago y, con sus casi 200 metros de altura, forma una pieza clave de su skyline. Dentro alberga oficinas de firmas como PwC y el despacho Barnes & Thornburg, aunque su inquilino más conocido es UBS, lo que explica que el inmueble se conozca como ‘UBS Tower’. Más allá del valor arquitectónico o empresarial del edificio, la operación es importante por otra razón: su cuantía.

¿Tan importante es? Sí. Es algo que avanzaba ya en octubre CoStar, que advertía que el acuerdo de 550 millones alcanzado por Ortega representaba “una de las operaciones inmobiliarias de oficinas más caras” de EEUU en todo 2026. Aunque aún quedan unas cuantas semanas para cerrar el año, la web financiera Dakota acaba de revelar un dato curioso, como recuerda La Opinión de A Coruña: la compra del One North Wacker figura en el 'Top 10' de las mayores inversiones realizadas por las grandes fortunas del mundo en octubre.

En concreto, la compra de la torre de Chicago ocupa el séptimo puesto en el ranking inversor de Dakota, que el mes pasado identificó 71 transacciones que movilizaron casi 13.000 millones de euros. La más relevante fue la adquisición de la cadena de farmacias Boots, por la que Wittington Investments desembolsará 8.100 millones. La compra de One North Wacker destaca porque es la única inversión inmobiliaria en el 'TOP 10' del ranking de Dakota, en el que abundan sobre todo operaciones relacionadas con el sector tecnológico y biomédico.

¿Es algo sorprendente? En realidad, no. Y no solo porque el runrún sobre la operación empezase a sonar ya en junio. One North Wacker no es el primer inmueble millonario que adquiere Ortega, quien hace justo un año desembolsó 680 millones de euros para hacerse con un gran edificio de oficinas en Vancouver. Aquella operación despertó también interés porque convirtió al magnate gallego en ‘casero’ de Amazon, destacó como una de las mayores transacciones registradas en Canadá y reforzó la cartera inmobiliaria de Ortega en el país, donde ya posee el rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto.

¿Tanto invierte en ladrillo? Sí. Os lo contábamos hace unos meses. Gracias a las ganancias que genera el negocio de la moda y a través de varias sociedades y su principal vehículo inversor, Pontegadea, el gallego se ha hecho con una cartera inmobiliaria única. En primavera Forbes hablaba de un “imperio inmobiliario” de 25.000 millones de dólares y más de 200 propiedades, lo que lo convertiría en el magnate inmobiliario más relevante del mundo. Hasta tal punto está decidido a invertir, que hace poco se hizo con otra torre residencial en Chicago.

Imagen | CBRE

En Xataka | Amancio Ortega está dando un giro en la estrategia de crecimiento de Pontegadea: vender