Ni Alemania ni Reino Unido: el nuevo "paraíso" para encontrar empleos con buen salario es Francia

Buscar un empleo es una tarea complicada en la que los candidatos no dependen solo de sus habilidades y conocimientos, sino que también influyen otros factores externos como la demanda de determinados perfiles en un momento puntual. Un ejemplo lo tenemos en el sector de la construcción en España previos a 2008, con un claro superávit de mano de obra, y la escasez que el sector vive en la actualidad.

En determinados sectores, buscar un empleo fuera de España es la única opción para conseguir un salario un poco más alto. En las dos últimas décadas los españoles han emigrado por trabajo a Suiza, a Reino Unido, Alemania y, ahora, hay un país mucho más cercano que está ofreciendo muchas oportunidades de empleo para los españoles: Francia. Y el único requisito es saber hablar castellano.

Red Eures: el SEPE europeo: Una buena forma de encontrar empleo en otros países es a través del portal de empleo europeo Eures que también se encuentra integrado en la web del Servicio Público de Empleo Estatal. Este portal agrupa ofertas de empleo de los servicios de empleo público de los países que forman parte de la UE, facilitando el tránsito de trabajadores por todo el territorio de la UE.

Esto amplía el mercado laboral disponible en los distintos países, que necesitan cubrir vacantes en sectores que, tal vez, se encuentren saturados en el país de origen. Basta hacer un filtrado inicial por países para descubrir que, países como Alemania o Francia, son los principales demandantes de talento a nivel europeo.

Cercanía y buenos salarios. Uno de los principales atractivos para optar por un empleo en Francia es su cercanía. Al fin y al cabo, compartimos fronteras. Sin embargo, y pese a esa cercanía, su situación económica es muy diferente en cuanto a salarios y tasa de desempleo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2022, el salario medio en España es de 2.128,4 euros, frente a los 3.460 euros del sueldo medio en Francia.

El país galo tiene una tasa de desempleo del 7,3%, frente al 12,29% que, según datos del INE registró España en el primer trimestre de 2024, lo que indica un mercado laboral más saludable. Por otro lado, aunque España ha avanzado mucho en cuanto al Salario Mínimo Interprofesional, se mantiene en 1.134 euros al mes, frente a los 1.766,90 euros del SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) en Francia.

El idioma no es lo más importante, aunque se valora. El idioma es una de las principales resistencias de los empleados españoles a la hora de buscar un empleo fuera de España. Sin embargo, no siempre es un requisito imprescindible conocerlo para trabajar en Francia. Obviamente, hablarlo te permitirá acceder a más vacantes, pero existen oportunidades de empleo incluso para quienes no hablan francés.

Al ser un país del espacio Schengen, los empleados españoles no requieren ningún tipo de visado o permiso de trabajo adicional. Únicamente será necesario solicitar la residencia tras los primeros tres meses de estancia en el país.

Vacantes en educación, servicios, sanidad, logística y cuidados. Algunos ejemplos de oferta de empleo de Eures en Francia, en las que no se requiere hablar francés, son:

Pedagogo social: empleo a jornada completa con salarios de entre 2.000 y 2.500 euros.

Cuidador de mascotas a jornada completa y salario mínimo de 800 euros que aumenta en base a la experiencia.

Cuidador de personas mayores: jornada completa y sueldo de 2.467 euros.

Personal de supermercado Carrefour: distintas vacantes para puestos de reponedor, auxiliar de tienda, cajero o director de grandes almacenes: contrato fijo y salario mínimo de 1.869 euros al mes más complementos.

Enfermero de cuidados generales: jornada completa y sueldo de 2.532 euros más complementos.

Empleado de hogar interno: jornada completa y al salario pernoctación en la casa gratis.

Imagen | Pexels (Atypeek Dgn, Tim Douglas)