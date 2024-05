Alto nivel de aseo, plurilingüe y resiliencia ante contratiempos: exigencias de una oferta de empleo para ser “Kelly”

El colectivo de camareras de piso de Benidorm, popularmente conocidas por el neologismo de Kellys por “las quelimpian”, se han levantado en pie de guerra ante la publicación de una oferta de empleo para una vacante de su gremio en Alicante.

El colectivo mostraba su indignación desde su perfil en X, donde publicaba la captura de una oferta de empleo publicada por la empresa de servicios hoteleros Grupo Eulen en el portal de empleo InfoJobs y replicada en el portal de Comboi Jobs, aunque parece que ya se ha eliminado de este último.

La oferta de empleo inicial. En la oferta de empleo que el perfil de @kellysbenidormcuya compartía podía leerse que se anunciaba la vacante de un puesto de camarera/o de piso en hoteles de tres y cuatro estrellas. Entre los requisitos de la vacante, se pedía tener al menos un año de experiencia, ser “plurilingüe”, tener “excelente presentación y alto nivel de aseo personal” y “Resiliencia ante los contratiempos”. A cambio de esos requisitos, se ofrecía un contrato fijo discontinuo y 30 horas al mes por 1.290 euros.

Representantes de las camareras de piso de Benidorm y la Marina han declarado su indignación ante los micrófonos de Radio Benidorm ante los requisitos de la oferta.

Pulsa sobre la imagen para acceder al mensaje original

“Excelente presentación y alto nivel de personal”. Yolanda García, portavoz del colectivo de Las Kellys de Benidorm, explicaba que “Se supone que nosotras vamos aseadas al trabajo, cómo no, aunque salimos sudadas y cansadas después de una jornada muy dura en la que debemos limpiar un mínimo de 22 habitaciones por persona y día. Pero sucias no vamos a trabajar. Me parece una falta de respeto”.

“Resiliencia ante los contratiempos”. Igualmente indignadas se mostraban desde el colectivo de camareras de piso ante el requisito de “resiliencia ante los contratiempos”. Según Yolanda García, desde la oferta de trabajo, ya te está indicando que el puesto no cumple con las condiciones de riesgos laborales. “La petición de resiliencia ya pide que se adapten bien a la adversidad o a situaciones de estrés y no tengas que medicarte para soportar tu situación laboral. Ya te están diciendo que tu trabajo va a ser estresante y agobiante, y que tienes que adaptarse a eso”.

La representante de las limpiadoras aprovechó la para recordar que las empresas deben cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Según publicaba el diario Público, el 71,5% de las camareras de piso toma fármacos contra el dolor con entre cuatro y siete zonas de dolor, cuatro de cada 10 presenta síntomas depresivos, el 95,9% sufre cuadros clínicos de ansiedad a causa de las condiciones de su trabajo.

“Plurilingüe”. A priori, exigir el uso de idiomas puede no llamar la atención cuando se va a formar parte de un servicio hotelero, y más en una zona tan turística como es la Marina alta y Benidorm. Sin embargo, no hay que olvidar que los servicios de limpieza están externalizados y no forman parte del personal del hotel.

La representante de las camareras de piso declaraba a El País que “Cuando haces una habitación, normalmente el cliente no está. Tal vez te lo encuentras por el pasillo y te pide una almohada, pero lo normal es que lo haga a través de la centralita”.

La rectificación de la oferta. Tras la polémica generada por los requisitos que aparecían en la oferta de empleo original, la empresa solicitante ha modificado su anuncio. Se han retirado los requisitos de “Excelente presentación y alto nivel de personal” y se había sustituido “Plurilingüe” por “Valorable otros idiomas”.

No obstante, sirva como aviso para navegantes, el requisito de “Resiliencia ante los contratiempos” se mantiene en la versión modificada de la oferta de empleo.

En Xataka | En Soria han encargado un estudio para entender la falta de camareros. Ahora saben que se explica con solo dos palabras

Imagen | Pexels (Liliana Drew)