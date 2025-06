A partir de hoy, los cajeros también son cosa de Revolut. La fintech lanza su primera red física, y empieza por España

Lo que empezó como una forma de enviar y gastar dinero sin comisiones ha acabado pareciéndose cada vez más a un banco. Revolut, que hace diez años nacía en Reino Unido como una app pensada para simplificar las finanzas, se ha transformado en una de las fintech más valiosas del sector. Y su última jugada lo deja claro: cajeros propios.

Sí, cajeros. Una idea que habría resultado difícil de encajar en sus primeros años, cuando se desmarcaba de lo tradicional. Pero ahora es una realidad. Los primeros llegarán a España, y no en cualquier sitio: el debut será en el Primavera Sound de Barcelona, que arranca hoy y se extiende hasta el 8 de junio.

España, el primer laboratorio físico de Revolut. La compañía ha elegido España para estrenar su primer producto físico: una red de cajeros automáticos desarrollados íntegramente en su TechHub de Barcelona. Según Revolut, la fase inicial contempla 50 terminales entre Madrid y Barcelona, que se ampliarán hasta alcanzar los 200 en todo el país. Los primeros estarán ubicados en puntos de gran afluencia como Avinguda Diagonal o la Calle de Toledo, y podrán localizarse desde la app mediante un mapa interactivo.

La elección de Barcelona no es casual. La ciudad no solo alberga uno de los centros estratégicos de desarrollo de la empresa, sino que también representa, según la propia compañía, una pieza clave en su mapa de expansión europea. De hecho, Revolut prevé llevar esta red a otros países como Alemania, Italia o Portugal a partir de 2026.

Cajeros repensados para un cliente digital. Los nuevos cajeros no se parecen a los de siempre. Están diseñados con una interfaz moderna, navegación táctil, compatibilidad con pagos sin contacto y soporte multilingüe. También ofrecen funciones pensadas para reducir fricciones: retiradas sin comisiones adicionales para clientes Revolut y entrega inmediata de tarjetas físicas.

Las retiradas gratuitas estarán disponibles tanto a nivel nacional como internacional e intraeuropeo. Para los no clientes, el servicio también estará disponible “con una comisión competitiva”. Además, Revolut tiene previsto incorporar en el futuro la opción de Conversión Dinámica de Divisa (DCC), que permitirá elegir entre el tipo de cambio del banco emisor o el de Revolut en el momento de la retirada.

Y no se quedará solo en retiradas. La empresa también planea habilitar depósitos de efectivo en fases posteriores, ampliando así el abanico de servicios accesibles desde estos puntos físicos.

El paso físico de una experiencia 100 % digital. En palabras de Manjot Bhati, Operating Partner de Revolut, “lanzar nuestra propia red de cajeros marca un paso decisivo en nuestra misión de ofrecer una experiencia financiera verdaderamente global y sin fricciones”. Como podemos ver, con este movimiento, la fintech busca ampliar su huella más allá de la app.

No es un cambio menor. Revolut nació como un actor 100 % digital, sin oficinas físicas ni ventanillas. Su apuesta por los cajeros propios sugiere una nueva etapa: una en la que lo físico no contradice lo digital, sino que lo complementa. Una etapa donde el cajero ya no es solo una máquina de efectivo. Habrá que ver si este movimiento se traduce en un nuevo acierto.

Imágenes | Aleksandrs Karevs

