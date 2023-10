A EEUU siguen sin salirle las cuentas: los logros de China con los chips le parecen "increíblemente perturbadores"

Ya ha pasado más de un mes desde que TechInsights desveló que el SoC Kirin 9000S del nuevo smartphone Mate 60 Pro de Huawei ha sido fabricado empleando un proceso litográfico de 7 nm. Poco a poco la repercusión de este hito de SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), el mayor fabricante chino de circuitos integrados y el responsable último de la existencia de este chip, ha comenzado a decaer, pero el Gobierno de EEUU no ha moderado lo más mínimo su tono.

Dos de los portavoces más activos y beligerantes de la Administración liderada por Joe Biden son Gina Raimondo, la Secretaria de Comercio, y Jake Sullivan, el Consejero de Seguridad Nacional. "Puedo asegurar que a pesar de todo Estados Unidos seguirá adelante con su paquete de restricciones en el ámbito de la tecnología amparado en nuestras preocupaciones por la seguridad nacional, y no en el mucho más ambiguo desacoplamiento comercial". Esta cita de Sullivan es toda una declaración de intenciones que refleja sin la más mínima ambigüedad que EEUU seguirá adelante con su estrategia de presión sobre China.

Raimondo vuelve a cargar contra China

A principios del pasado mes de agosto, varias semanas antes de que Huawei y SMIC acaparasen todas las miradas como consecuencia del lanzamiento del teléfono móvil Mate 60 Pro, Gina Raimondo expuso su preocupación por las milmillonarias inversiones que está afrontando su rival: "La cantidad de dinero que China está volcando en subsidios con el propósito de incrementar su capacidad de fabricación de semiconductores maduros es un problema en el que tenemos que pensar y que requiere la colaboración de nuestros aliados".

SMEE tendrá listo su primer equipo de litografía desarrollado con tecnología íntegramente china y preparado para fabricar chips de 28 nm antes de que expire 2023

El tono de su discurso no ha cambiado desde entonces, pero sí lo ha hecho el fondo de sus declaraciones. Y es que lo que más parece preocupar ahora a Raimondo es la capacidad de fabricar semiconductores avanzados de China. Para rizar aún más el rizo SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment Group), la empresa pública que diseña y produce los equipos de fabricación de chips más avanzados de China, ha anunciado que tendrá listo su primer equipo de litografía desarrollado con tecnología íntegramente china y preparado para fabricar chips de 28 nm antes de que expire 2023.

En unas declaraciones muy recientes recogidas por Bloomberg, Gina Raimondo no ha disimulado lo más mínimo su preocupación al calificar los logros que han propiciado el rápido desarrollo que está experimentando la industria china de los circuitos integrados en general, y la tecnología de Huawei en particular, como "increíblemente perturbadores". No debemos olvidar que cuando hace estas declaraciones Raimondo no se representa a sí misma; representa al Gobierno de EEUU, por lo que podemos atribuir esta inquietud a toda la institución liderada por Joe Biden.

Gina Raimondo defiende, además, que el Gobierno de EEUU debe afrontar el reto de definir con más precisión el marco en el que va a permitir la exportación de los equipos de litografía necesarios para fabricar chips de vanguardia. No obstante, esto no es todo. También reclama más mecanismos y recursos para endurecer las sanciones que persiguen frenar o, cuando menos, ralentizar el desarrollo tecnológico de China.

El tono de la Secretaria de Comercio estadounidense no es nada conciliador, es evidente. Dadas las circunstancias podemos estar seguros de que a medio plazo la enemistad entre EEUU y China está asegurada. Al menos en todo lo concerniente al desarrollo tecnológico de este país asiático de proporciones continentales y su industria de los semiconductores.

