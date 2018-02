Facebook ya gana casi tanto con cada usuario activo como Netflix, y todo gracias a la publicidad

En el último trimestre la gente ha pasado menos tiempo en Facebook. 50 millones de horas menos al día, de hecho. El dato lo daba Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, durante la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2017.

El dato es singular y Zuckerberg afirma que eso acabará siendo bueno para la compañía a largo plazo, y puede que tenga razón, porque aunque baja el tiempo en Facebook, sus beneficios por usuario activo crecen de forma asombrosa. La comparación con los ingresos por usuario activo son reveladores, y Facebook está cerca ya de Netflix con un modelo totalmente distinto.

Zuckerberg ha comenzado el año con el propósito de cambiar cosas en Facebook, y en su charla de presentación de resultados indicaba que el objetivo es conseguir que la red social sea "buena para la gente y para la sociedad".

Lo curioso es que esa reducción en el tiempo que los usuarios pasan en Facebook se produce sin que se hayan aplicado realmente los cambios más importantes que se anunciaron recientemente.

Los cambios en el "feed", ahora menos centrado en noticias de medios y empresas y más en las que ofrecen nuestros contactos comenzarán a dejar notarse en los próximos trimestres, y será entonces cuando sepamos cómo afectan dichas medidas al uso global de Facebook.

La noticia de que los usuarios pasan menos tiempo en Facebook no gustó en Wall Street, donde el valor de las acciones cayó casi sensiblemente tras la presentación de Zuckerberg. Lo sorprendente es que los datos financieros son más sólidos de lo que podríamos imaginar.

Durante los tres últimos meses del año Facebook ingresó la cifra récord de 12.972 millones de dólares (un 47% más que el mismo periodo del año pasado), pero sus beneficios se redujeron de forma preocupante debido según la empresa a cambios en los impuestos fiscales aprobados a finales del año pasado. El beneficio declarado por Facebook fue de 1,44 dólares por acción cuando los analistas esperaban 1,95 dólares por acción.

Facebook creció su número de usuarios activos a diario en 32 millones, una cifra que es la más baja desde hace dos años y que es uno de los datos más llamativos de estos resultados.

El ritmo de crecimiento había superado los 40 millones de usuarios en pasados trimestres (en el primer trimestre de 2017 crecieron en 57 millones de usuarios activos a diario), así que habrá que esperar para ver qué ocurre estos tres primeros meses de 2018. Esa desaceleración del crecimiento no obstante no parece preocupante, porque esos usuarios cada vez le proporcionan más ingresos a Facebook.

Puede que el crecimiento en usuarios o en beneficios no haya sido brillante, pero hay un dato que destaca por encima de todos, y es el de los ingresos por usuario activo en esta red social. Esos ingresos son de 26,76 dólares al mes en Estados Unidos y Canadá, lo que significa que cada usuario de Facebook (e Instagram, incluida en el 'lote') le genera a la empresa unos ingresos realmente destacables.

Netflix made $31.30 per US streaming subscriber in Q4. Facebook made $26.76 per US & Canada monthly active user in the same period. FB will likely eclipse Netflix revenue per US user sometime in the next year…