Con 22 años amenazó con hackear miles de iPhone y chantajeó a Apple. Ahora es el director de una compañía financiera

La historia de Kerem Albayrak es muy particular. Estamos hablando del hombre que intentó chantajear a Apple para conseguir beneficios económicos a convertirse en el director de una compañía especializada en prevenir fraudes financieros. Y también del hombre que se enfrentó a la justicia por sus acciones y acabó siendo condenado.

Como recogen nuestros compañeros de Applesfera, todo comenzó en 2017. En aquel entonces, Albayrak tenía tan solo 22 años, pero se atrevió a desafiar a una de las corporaciones más grandes del planeta. Envió un correo electrónico a Apple en el que aseguraba que había comprometido la seguridad de más de 200 millones de cuentas de iCloud.

La amenaza (y la condena)

Este tipo de cuenta, como sabemos, es la puerta de entrada al ecosistema de Apple. No solo nos permite vincular nuestros dispositivos, sino también utilizar servicios como iCloud Drive, Fotos, Buscar y demás. Pues bien, el protagonista de esta historia amenazaba con vender las credenciales en línea o borrar una enorme cantidad de iPhone.

Albayrak incluso publicó en YouTube un vídeo de él mismo en el que intentó demostrar que había conseguido acceder a dos cuentas aleatorias. Para evitar un inminente desastre, el ciberdelincuente pedía a la compañía de Cupertino un pago de 75.000 dólares en criptomonedas o mil tarjetas de regalo de iTunes de 100 dólares cada una.

Lejos de obtener lo que deseaba, desde la firma de la manzana no había respuesta, por lo que el joven aumentó su demanda a 100.000 dólares. Los intentos de Albayrak por obtener un beneficio económico no resultaron dado que Apple decidió exponer las acciones del individuo ante las autoridades policiales de Reino Unido.

Aquella acción impulsó una investigación dirigida por la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) y en el arresto en marzo de 2017 de Albayrak. También se intervino su teléfono inteligente, ordenadores y dispositivos de almacenamiento, pero no se consiguió probar un acceso real a millones de cuentas de iCloud.

Albayrak, que se autodenominaba miembro de un grupo de un hipotético grupo de ciberdelincuentes llamado ‘Turkish Crime Family’, tenía en su poder credenciales de servicios previamente comprometidos que había encontrado en línea. La investigación, por su parte, concluyó que los sistemas de Apple no fueron afectados por el ciberdelincuente.

Como recoge Bloomberg, Albayrak acabó declarándose culpable de un cargo de chantaje y de dos cargos por obstaculizar el acceso a sus equipos informáticos. No obstante, recibió una sentencia de dos años de prisión, aunque no fue encarcelado. En cambio, recibió dos años de “toque de queda digital” y 300 horas de trabajo no remunerado.

Anna Smith, investigadora principal de la NCA, dijo en ese momento que el hombre declarado culpable fue motivado por la búsqueda de “fama y fortuna”. Él mismo reconoció más tarde que "cuando tienes poder en Internet es como la fama y todo el mundo te respeta, y todo el mundo está persiguiendo eso en este momento".

El director de OPAC Global

Los antecedentes que Albayrak, sin embargo, no le impidieron enfocarse en otros proyectos. El año pasado, recoge Insider, fue nombrado director de OPAC Global. Se trata de una compañía que ofrece protección contra actividades fraudulentas en el mundo financiero a través de análisis meticulosos y acciones estratégicas-

Curiosamente, la página web de la compañía se encuentra fuera de servicio y su cuenta oficial en X (antes Twitter) ya no muestra mensajes. No estamos seguros qué ha sucedido, pero la última información que tenemos es que el hombre que chantajeó a Apple se había convertido en su director para "hacer cambios significativos".

Imágenes | OPAC Global | Blake Connally | Apple

