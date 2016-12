¿Y si todas las investigaciones sobre el cambio climático desaparecieran de repente? Estos científicos tratan de impedirlo

El día 20 de enero, Donald Trump será presidente de Estados Unidos y, entre otras muchas cosas, se ha comprometido a neutralizar la Agencia de Protección Medioambiental, el Departamento de Energía y los programas de la NASA dedicados a estudiar el cambio climático.

¿Qué significa eso? Pues que, probablemente, millones de datos y cientos de investigaciones desaparecerán de los servidores del gobierno norteamericano donde están alojados. Al menos eso piensa un grupo de científicos climáticos que están tratando de preservar toda esa información.

Pese a los esfuerzos de la Unión Europea y de otros países, la investigación mundial sobre el clima depende de manera crítica de los recursos, los investigadores y los medios que aporta Estados Unidos. El mejor ejemplo es la NASA.

Aunque la agencia espacial norteamericana siempre ha tenido la mirada puesta en el espacio profundo, en 1991 el presidente Bush padre decidió crear un programa para monitorizar con numerosos satélites la evolución de la Tierra. Podía haber sido otra agencia como la NOAA (la agencia que estudia la atmósfera y el océano) pero en materia espacial ellos tenían la capacidad para afrontar este tema.

De esta forma, a partir de 1999, la agencia espacial lanzó un montón de satélites para monitorizar y recoger datos a tiempo real sobre todo lo imaginable: desde temperaturas, precipitaciones o tormentas a acuíferos subterráneos, calidad de los suelos o incendios forestales.

Este es sólo el caso de la NASA, pero buena parte de la comprensión que hoy tenemos de los problemas medioambientales depende de décadas de investigaciones de al menos una decena de agencias. Investigaciones que corren el riesgo de desaparecer si el presidente Trump cumple sus promesas.

