Reino Unido lleva cinco días investigando por qué hay un agujero gigante en una calle. El problema es que ha aparecido otro

A comienzos del mes de febrero se dio un hecho tan inusual en Japón que fue noticia en todo el mundo. En el norte de Tokio había aparecido un agujero gigante que “engulló” a un camión y su conductor. Peor aún: cada día que pasaba se hacía más grande. La historia en Asia aún no ha terminado, pero en Europa se acaba de repetir la escena. El lunes, Reino Unido amanecía con un misterioso y gigante agujero en una calle. Y luego fueron dos.

Un derrumbe inesperado. La historia comenzó el pasado lunes por la noche. Un enorme cráter apareció en una calle muy transitada de la localidad de Godstone, en el condado de Surrey, Inglaterra, creciendo rápidamente hasta alcanzar 20 metros de largo, seis metros de ancho y cinco metros de profundidad. Poco después, un segundo agujero de cinco por cinco metros y la misma profundidad surgió en el otro lado de la calle.

Aunque ambos han dejado de expandirse en este momento, la magnitud del hundimiento ha obligado a evacuar alrededor de 30 viviendas y ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad estructural de la zona. La solución va para largo.

Qué demonios está pasando. La gran pregunta. Aunque la causa exacta sigue sin confirmarse, los geólogos sugieren varias hipótesis. La región está asentada sobre areniscas débilmente cementadas que datan del período Cretácico Inferior, hace más de 100 millones de años, un área que puede erosionarse fácilmente con la acción del agua. A este respecto, Pete Burgess, experto de la Wealden Cave and Mines Society, explicó que los mapas del siglo XIX muestran un área marcada como "cantera de arena". Esta cantera habría sido explotada durante décadas para extraer arena utilizada en construcción y jardinería, dejando un terreno inestable. Plus: factores como lluvias intensas, exacerbados por el cambio climático, podrían estar debilitando aún más las estructuras subterráneas, provocando el colapso o derrumbe.

Además, y como ocurrió en el caso de Tokio, es posible que una tubería rota haya erosionado el sustrato rocoso, o incluso que el techo de una de esas antiguas minas de arena haya colapsado, desencadenando el hundimiento y a su vez dañando una tubería de agua. Dicho esto, lo que más se repite entre los expertos es que la creciente urbanización en el Reino Unido ha aumentado la presión sobre unas infraestructuras de saneamiento ya envejecidas.

Impacto en la comunidad. Aunque no se han reportado heridos, la vida de los residentes si se ha visto seriamente afectada. Casos como el de Noosh Miri, una de las personas evacuadas, que declaró que su casa ya no es segura y no sabe cuándo podrá regresar. El tráfico, por supuesto, se ha desviado, y los medios del país hablan de un automóvil que quedó peligrosamente cerca del borde del segundo agujero, sin que su dueño pudiera retirarlo. Además, algunos residentes han tenido que pasar las primeras noches en sus vehículos debido a la incertidumbre sobre la estabilidad de sus hogares.

Por todo ello, el Tandridge District Council ha habilitado un centro de información para asistir a los afectados, mientras que el Bletchingley Parish Council ha ofrecido su pabellón deportivo como refugio temporal para quienes no tienen seguro de vivienda. La concejal Linda Baharier destacó la dificultad que enfrentan los inquilinos que no cuentan con cobertura de seguros y deben encontrar una alternativa de vivienda a largo plazo. Incluso se ha lanzado una llamada a la comunidad para que quienes tengan habitaciones disponibles puedan acoger.

Impacto económico: cierre de comercios. Las repercusiones económicas del desastre son significativas también. Contaba a la BBC Shane Fry, propietario del taller mecánico DD Services, de su preocupación por el cierre de la carretera y el acceso restringido a su negocio, lo que ha reducido drásticamente su clientela. “Hemos perdido una parte importante de nuestros ingresos porque la gente no puede llegar hasta aquí o simplemente elige no venir”, lamentaba. Con cuatro empleados a su cargo y familias que dependen del taller, Fry anticipa meses difíciles.

Otros comercios en la zona enfrentan la misma incertidumbre. Graham Bristow, dueño del Blossoms Café, comentaba a la cadena británica que su hija, quien administra el negocio con él, está tratando de mantenerse optimista, pero teme que los próximos meses sean devastadores. "Si sufrimos pérdidas, ¿habrá algún tipo de ayuda, como reducciones en impuestos? No lo sabemos", subrayaba.

Medidas para reparar un agujero gigante. Las autoridades locales han catalogado el incidente como un "caso de emergencia mayor". Actualmente, se están realizando estudios estructurales para evaluar la seguridad de la zona y determinar cómo rellenar los cráteres de manera definitiva.

¿La mala noticia? Que las reparaciones podrían tardar, como mínimo, meses. Mientras tanto, algunos residentes han podido volver brevemente a sus casas para recoger pertenencias esenciales, aunque sigue sin haber una fecha clara para su regreso definitivo. Pensemos que las reparaciones no solo implican rellenar los agujeros, sino reconstruir completamente la carretera desde la base, reubicando y reconectando todas las tuberías y redes de servicios públicos antes de poder repavimentar.

¿Son comunes estos socavones? Lo cierto es que los hundimientos en Reino Unido suelen ser de menor tamaño y ocurren en áreas rurales, aunque ocasionalmente emergen en zonas urbanas. En diciembre de 2023, un hundimiento en Gales afectó la casa de un ganador del reality Love Island. Dicho esto, el colapso en Surrey ha sido particularmente llamativo, y los geólogos repiten que aunque la mayoría de las viviendas no se construyen sobre terrenos de antiguas minas registradas, en algunos casos las casas han sido edificadas sobre esas minas medievales no documentadas, lo que genera riesgos imprevistos.

En definitiva y como en Tokio, los dos socavones en Reino Unido han puesto en evidencia la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas ante factores geológicos y climáticos. Mientras los expertos trabajan en soluciones y en determinar la causa exacta del colapso, los residentes se enfrentan a la incertidumbre de un retorno incierto a sus hogares, posiblemente de meses.

Si se quiere también, el incidente resalta la necesidad de revisar y reforzar la infraestructura en zonas con potencial de hundimientos, especialmente en un contexto de urbanización creciente y cambios climáticos que podrían agravar este tipo de fenómenos en el futuro.

