Ante el problema medioambiental que estamos viviendo, en los últimos años hemos visto que la mayoría de consejos pasan por la necesidad de plantar árboles sin ningún freno aparente. De esta manera, los grandes mercados de carbono apuestan por crear millones de hectáreas de masas arboladas con la promesa de secuestrar el CO₂ de la atmósfera. Pero hay matices de fondo, como por ejemplo que estas medidas pueden aumentar la probabilidad de incendios forestales en un 26%.

Bajo estudio. Esto es lo que apunta un nuevo estudio publicado en PNAS, liderado por investigadoras de la Universidad de Cádiz junto al Centro de Investigaciones sobre Desertificación. En este trabajo no se apunta a que los bosques sean malos ni que haya que frenar la restauración ecológica. Lo que demuestra, con más de dos décadas de datos satelitales, es que plantar árboles sin tener en cuenta el ecosistema local puede convertir un supuesto sumidero de carbono en un polvorín.

Cómo se sabe. Para medir el impacto real de estas posibles plantaciones masivas sobre el fuego, el equipo científico cruzó registros satelitales de cobertura terrestre y áreas quemadas del sensor MODIS entre 2001 y 2023 con la base de datos cartográfica oficial de plantaciones forestales. En total, se identificaron 67.248 parches repartidos por los biomas templados de todo el planeta que pasaron de ser terrenos no forestales como pastizales a plantaciones forestales.

Y mediante modelos estadísticos, compararon la actividad del fuego antes y después de plantar, aislando el efecto de la plantación frente a otras variables clave como la temperatura, las precipitaciones, el tamaño de la parcela o la accesibilidad humana.

Sus resultados. Con todos estos datos encima de la mesa, se ha podido ver que, tras establecer las plantaciones, la ocurrencia de incendios por hectárea y año aumentó en un 26%. Pero además, cuando se declaraba un incendio en esas zonas, el área quemada esperada creció un 23%.

¿Por qué? Para entender las razones que hay detrás de estas cifras, tenemos que saber que en regiones con sequías veraniegas muy marcadas, como ocurre en la cuenca mediterránea, la disponibilidad de agua limita de forma natural cuánta vegetación puede acumularse. De esta manera, al introducir plantaciones densas y homogéneas en terrenos abiertos, se incrementa de golpe la carga y continuidad vertical y horizontal de combustible que puede arder.

Si a esa masa continua de madera y resina se le suman olas de calor más largas y sequías agravadas por el cambio climático, el resultado es un paisaje preparado para propagar incendios de alta intensidad. Esto introduce una paradoja directa en las estrategias climáticas actuales, puesto que si una plantación diseñada para capturar emisiones arde a los pocos lustros, todo el carbono almacenado regresa de golpe a la atmósfera, anulando el beneficio climático y dejando tras de sí suelos degradados y pérdidas millonarias para el sector forestal en países como Chile o Portugal.

Lo que se debe hacer. Los autores insisten en que su trabajo no está hecho para demonizar la conservación de los bosques, puesto que la madera sigue siendo un recurso esencial para descarbonizar sectores como la construcción, y las plantaciones bien ubicadas ayudan a proteger los suelos. Lo que apuntan es que es importante planificarse "cuidadosamente para evitar consecuencias no deseadas sobre los regímenes locales de incendios".

La conclusión práctica para las políticas ambientales es simplemente que plantar árboles no es un botón mágico aplicable por igual en cualquier mapa. Sin evaluar previamente el bioma, evitar monocultivos continuos en zonas de alto estrés hídrico y acompañar cada proyecto de gestión forestal preventiva, la solución climática más popular del planeta corre el riesgo de convertirse en combustible.

Imágenes | Vladislav Krot

Vía | Expansión

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