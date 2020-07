Los porqués detrás del exterminio de 92.700 visones en Aragón: la estrecha relación entre el visón y el coronavirus

Las autoridades sanitarias acaban de ordenar el exterminio de 92.700 visones de una granja turolense en la que se habían detectado varios positivos entre los trabajadores. Tras realizar las analíticas y pruebas pertinentes, las autoridades han descubierto que el 87% de los animales estaban infectados. Aunque según el consejero aragonés de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, no está claro si el contagio cruzado ha sido de humanos a animales o viceversa, las autoridades han adoptado la medida para "eliminar cualquier riesgo".

Pero ¿Qué riesgo puede haber? Cuando, en plena crisis, empezaron a aparecer casos de animales contagiados (la tigresa de Nueva York, el perro en Hong Kong o el gato belga) las autoridades aseguraron que se trataban de casos aislados y que, con la información que teníamos en ese momento, no había de qué preocuparse. ¿Qué ha cambiado desde entonces para llegar al sacrificio de casi 100.000 visones?

Lo que sabemos sobre el sacrificio de los

El espacial caso del visón Fueron Países Bajos los que dieron la voz de alarma al encontrar no solo un caso de transmisión de animal a humano, sino la evidencia de que en estos animales el virus puede ser asintomático. Desde hace unas semanas, ya se considera abiertamente que el visón es (por ahora) la única especie que sabemos que puede hacer de 'reservorio' para el virus. .

23 brotes relacionados con ellos Desde finales de junio, cuando las autoridades neerlandesas descubrieron el primer caso de contagio visón-humano, se han encontrado 23 brotes directamente relacionados con este tipo de granjas. Por ello, el Gobierno inició un programa de controles estrictos que ha resultado en decenas de miles de positivos en todas las granjas del país. Con esto en mente, Países Bajos ha ordenado sacrificar a más de más de 600.000 de visones en todo el país y la prohibir las granjas antes 2024, una industria centenaria en Holanda.

Una solución, en sí misma, muy complicada En este contexto, el sacrificio de todos los animales de la granja de La Puebla de Valverde (a 25 kilómetros de Teruel capital) parece lógico; aunque no será nada sencillo y requerirá un dispositivo muy cuidadoso para que no acabe convertido en un foco en sí mismo. De todas formas, no se puede decir que haya sido una decisión precipitada: llega dos meses después de que se detectara el primer caso entre los trabajadores de la granja, cuando ya el 50% de ellos han dado positivo y tras confirmarse el papel del visón en la transmisión del virus.

¿El reservorio original? Ya hace unas semanas, Fernando Simón explicó que "en España no se ha notificado ningún contagio de animales a humanos"; es decir, que si lo había habido "ha pasado desapercibido". Podía tratarse de una "situación esporádica", pero lo cierto es que "en otros coronavirus, en concreto el SARS, el reservorio eran las civetas". Y no sería descabellado pensar que el hecho de que "los visones se hayan infectado podría indicar que podrían ser el reservorio original del patógeno en China", llegó a decir.

Imagen | Kelly Colgan