Si la pregunta es cuando se va a acabar este calor, AEMET tiene la fecha exacta: es cuestión de horas

La cuenta atrás para el calor intenso ha comenzado: en las próximas horas, casi todo el territorio nacional superará los 35 grados y, mañana jueves, habrá lugares por encima de los 40. No estamos ante una ola de calor, pero el primer gran episodio de altas temperaturas del año va a ser muy doloroso en el valle del Guadalquivir, la meseta sur y el valle del Ebro.

Pero lo más increíble no es eso: lo increíble es que tras tocar techo el jueves, las temperaturas se van a desplomar más de 10 grados y AEMET ya espera litros y litros de agua.

Y sí, "doloroso" es la palabra. Fundamentalmente porque, hasta ahora, los pocos episodios de calor de 2024 no han sido demasiados intensos y eso ha protegido a las noches. Ya no. La subida de máximas va a tirar de las mínimas hacia arriba y va a provocar 'noches tropicales' (por encima de los 20grados) en el sur, el Mediterráneo y el Ebro. Madrid y Jaen, por ejemplo, no bajará de 21 grados por la noche.

¿Qué pasará en los próximos días? La subida de temperaturas de esta semana se debe fundamentalmente a que tenemos una dorsal anclada sobre la península. La estabilidad meteorológica ha provocado que se active el conocido como 'horno ibérico': esa 'tormenta perfecta' de muchas horas de sol, pocos vientos que remuevan el aire, ninguna nube y mucho aire bien caliente. El resultado, como digo, son 40 grados.

Pero a partir del viernes una DANA va a entrar por el suroeste y van a cortar esos procesos veraniegos. Sin embargo, justo antes, va a arrastrar una considerable cantidad de calima desde el norte de África. Esperábamos que fuera bastante intenso, pero en los últimos días los modelos de Copernicus han suavizado el episodio. Sea como sea, se hará notar y "junto con las altas temperaturas, puede afectar a la salud, sobre todo de las personas más vulnerables".

¿Y luego lluvias? Mucha lluvia para la época, de hecho. "A partir del viernes chubascos; el sábado más generalizados, algunos de fuerte intensidad y acompañados de tormenta", explicaba AEMET.

La DANA cruzará la península durante el fin de semana y dejará agua en casi todo el territorio. Especialmente, se espera que las tormentas sean especialmente intensas en Castilla y León, el norte de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña. Crucemos los dedos porque la lluvia en junio es una absoluta maravilla.

Imagen | ECMFW

En Xataka | La sequía en España camina a dos velocidades: mientras Galicia se inunda, Murcia recibe cada vez menos agua