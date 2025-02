Nadie tiene muy claro qué va a pasar con la 'Bestia del Este', pero AEMET tiene un consejo: que nos preparemos para el frío

Más allá de la polémica sobre si la "Bestia del Este" es realmente una bestia o un caniche, los modelos empiezan a despejar muchas de las dudas que teníamos sobre el próximo fin de semana.

Y son buenas noticias para los amantes del frío u malas para todo lo demás.

¿Qué es eso de la "Bestia del Este"? En 2018, un enorme temporal de hielo y nieve congeló buena parte de Europa continental y las Islas Británicas. Fue entonces cuando la denominación de "Bestia del Este" se coló entre los términos usados por los medios de comunicación para hablar de fenómenos parecidos a ese (independentemente de su intensidad).

¿Entonces vamos a un escenario histórico de frío y nieve? No, la verdad es que no. Es una "Bestia del Este" porque el mecanismo es, más o menos, el mismo: un puente anticiclónico que conecta varias zonas de altas presiones y bloquea el movimiento de bajas desde el Atlántico al continente. Básicamente, hablamos de un muro que va de Escandinavia hasta África siguiendo la línea de costa.

Eso provocará un fenóemno curioso: que una masa de aire polar se mueva del noreste europeo al suroeste; es decir, hacia España.

¿Y qué va a pasar? Este tipo de situaciones son difíciles de modelizar y, por ello, hay dudas sobre cuál será finalmente su alcance real. De hecho, ahora parece que la masa no penetrará demasiado dentro del territorio peninsular. Sin embargo, eso no significa que no vaya a poner la meteorología nacional patas arriba.

Lo que podemos esperar. A nivel de precipitaciones, hay ciertas dudas: la masa de aire viene del centro de Europa y es muy seca. Sin embargo, en su viaje puede generar danas o borrascas frías que "inestabilicen" la situación. El problema es que no lo sabremos hasta el último momento: depende de la configuración final, tendremos más o menos lluvia.

De lo que no tenemos ninguna duda es de que estamos a punto de vivir un episodio invernal en toda regla. Nada histórico, ni una ola de frío: pero sí noches gélidas. En estos días vamos a sufrir unas noches muy frías en las que la mayoría de capitales del inerior tendrá temperaturas negativas.

Las heladas durante el fin de semana se extenderán por el norte y centro peninsular y pueden ser fuertes (o muy fuertes) en zonas altas.

Lo que no debemos esperar. Pese a el nombre, no debemos esperar una ola de frío: ni por intensidad, ni por extensión, ni por duración. El frío que viene será anómalo (porque los inviernos son cada vez más cálidos), pero no excepcional.

Imagen | ECMWFF

En Xataka | Hay algo que une la gigantesca calima de 2022 con los ensayos nucleares del siglo XX y se llama Francia