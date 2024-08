Una masa de aire cálido como "no hemos visto en 30 años": AEMET pone alerta el país frente a los próximos días y el resto del verano

Ni contigo, ni sin ti. La relación de España con el verano parece el argumento de una tragedia griega, un poema romántico o una canción pop. Después de meses sin "calor de verdad", 2024 se está resarciendo. Y la Agencia Estatal de Meteorología ya está alertando de temperaturas que estarían entre las más cálidas de los últimos 30 años.

¿Es tan fiero el fenómeno como lo pintan o se irá moderando conforme nos acerquemos? Esto es lo que podemos esperar del final de la canícula.

AEMET avisa: la situación va a ponerse muy complicada. La Agencia, de hecho, espera "temperaturas muy altas durante los próximos días en buena parte de España". El motivo, además, no deja espacio para sorpresas: "si comparamos el carácter térmico previsto para la masa de aire asentada sobre nuestro territorio con los registros de 1991 a 2020, será una de las más cálidas, incluso con valores de récord".

Esto no significa que vayamos a tener temperaturas de récord. Para entender bien lo que quiere decir AEMET, es bueno tener en mente que no se refiere a la temperatura en superficie. Se refiere a la temperatura de la masa de aire que se va a poner sobre la península. Es cierto que, en agosto, con una meteorología muy estable eso se suele traducir en altas temperaturas, pero no tienen por qué ser récord.

Lo hemos visto muchas veces este año. Cuando las masas de aire cálido vienen con componente sur, suelen arrastra una gran cantidad de polvo sahariano y la calima (aunque tiene problemas sanitarios obvios) suele ayudar a que las temperaturas superficiales sean más moderadas.

Sin embargo, tampoco lo podemos descartar. Primero, porque con las condiciones actuales también "en niveles de superficie se esperan temperaturas de entre las más altas registradas en el período de referencia 1991-2020". Esto será especialmente probable en la segunda mitad de la semana del mes.

El pronóstico de AEMET es inusitadamente claro: "algunos valores previstos podrían ser los más altos registrados por estas fechas". Agosto ha llegado con ganas de ir a por todas.

Un mes de altas temperaturas. Esto encaja como un guante con la previsión de la Agencia para el mes de agosto. Todo indica que "las próximas tres semanas serán, probablemente, más cálidas de lo normal en la práctica totalidad del país". Es decir, que si se cumple el pronóstico "buena parte de agosto transcurrirá con temperaturas muy altas".

La primera semana, además, será especialmente seca. Y, visto lo visto, el resto del verano se nos hará especialmente largo.

Sin embargo, la llegada estos días de un tren de humedad a las islas Británicas nos hace tener esperanzas de que para mediados de agosto la situación pueda empezar a cambiar. No hay nada claro, pero (inmersos en el calor de la canícula) el cambio de tendencia es la mejor noticia a la que podemos aspirar.

Imagen | ECMWF

