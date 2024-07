Si la pregunta es cuándo se acaba el calor, AEMET tiene malas noticias: pese a la DANA, las próximas semanas serán más cálidas de lo normal

Ahora mismo, mientras escribo, parte de España está sumida en un espejismo. Un espejismo con nombre (Depresión) y apellidos (Aislada a Niveles Altos), sí; pero un espejismo al fin y al cabo. Y es que la DANA que está atravesando la Península por la mitad noroeste y dejando chubascos en Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla León, Galicia o el Cantábrico durará muy poco.

A partir de mañana, nos encontraremos de frente con una masa de calor muy cálida incluso para la canícula. De hecho, "durante la semana, lunes inclusive, habrá amplias zonas del país con máximas superando los percentiles 90 y 95".

Calor, mucho calor. La cita es de Roberto Granda, uno de los mayores expertos en temperaturas del país. Pero, en realidad, no hace falta ni recurrir a él: basta con mirar las proyecciones del Modelo Europeo para el 31 de julio para ver que amplias regiones del Sudeste, la costa valenciana y el valle del Ebro van a sufrir temperaturas que fácilmente podrán situarse en récords históricos.

¿Y esto qué significa? En cifras, esto significa que ciudades como Murcia o Zaragoza podrán situarse en los 43-44 grados, Granada, Cordoba, Lleida o ALbacete en los 41-42 y el interior peninsular no bajará de 35. Como explica Samuel Biener en Meteored, "la isoterma de 30-32 ºC a unos 1500 metros podría alcanzar la mitad oriental de la Península" y eso "son valores muy raros, incluso para la canícula".

¿Se ha roto la racha de temperaturas suaves de 2024? Eso parece. Como explicaba Granda, "a falta de 3 días, julio va a acabar en el top 5 más cálido en no pocos sitios". En este sentido, Suremet comentaba que en Alcantarilla (Murcia) este ha sido el tercer julio más cálido de 1950. En Cuenca parece que será el 4º.

Sea como sea, no está de más recordar que el mes que ahora acaba no ha sido tan frío que como estaríamos tentados a pensar. Salvo en contados puntos del país, no ha sido ni siquiera más fresco que la media histórica.

Y, por ahora, lo que sabemos sobre agosto no es muy tranquilizador. Los primeros 15 días del mes se esperan más cálidos de lo normal en todo el país con contadas excepciones: Canarias, el entorno del Golfo de Cádiz y el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra se esperan solo "ligeramente más cálidos de lo normal".

¿Y ahora qué? A esperar. Nos aguardan noches tórridas y lluvias escasas. Pero, sobre todo, nos aguarda un calor muy alto sostenido durante bastantes días. Últimamente, hemos estado demasiado centrados en si habría o no una ola de calor. Sin embargo, como nos recordaba Granda, no tiene sentido obsesionarnos con ello.

En general, "pueden ser peores diez días a 38°C que dos a 41°C". Y, según todos los modelos, parece que estamos más del primer escenario que del segundo.

Imagen | Tomer Burg

