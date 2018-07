La loca idea de introducir rinocerontes en Australia va en serio (aunque no lo parezca)

En 10 años no habrá rinocerontes en el mundo. Eso dicen las asociaciones dedicadas a la conservación de las cinco especies de rinocerontes en el mundo. Y la verdad es que, si miramos las tendencias actuales, los tres rinocerontes asiáticos y los dos africanos tienen un futuro muy incierto.

Al menos, en sus países de origen. Porque si el Australian Rhino Project se sale con la suya, es posible que dentro de muy poco podamos ver rinocerontes blancos campando a sus anchas por las sabanas de la isla más grande del mundo. Parece una locura y es posible que lo sea, pero va en serio.

Una(s) especie(s) en peligro

El objetivo del Australian Rhino Project es expandir la población de rinocerontes blancos en Australia y Nueva Zelanda. La idea es mantener un criadero genéticamente diverso que pueda actuar como una "copia de seguridad" en caso de que ocurra lo que ya parece inevitable. No hay que olvidar que una subespecie de este animal está a punto de extinguirse en vivo y en directo (pese a los esfuerzos de los científicos).

En lo que llevamos de década, 6,925 rinocerontes han sido cazados furtivamente solo en Sudáfrica. Poca broma: quedan menos de 20,000 rinocerontes blancos en todo el continente y la especie está cada vez más amenazada debido a la caza furtiva. Ahí es donde entra Australia.

La solución australiana

Como defendía Bill Laurance, profesor de la James Cook University, Australia no sólo tiene abundantes sabanas, bosques y selvas tropicales (algo perfecto para las diversas especies de rinocerontes que existen) sino que además, tiene un fuerte estado de derecho y la caza furtiva está muy controlada.

Y no es porque en Australia no haya animales muy "golosos" para el tráfico internacional de animales. Por ello, Laurence está convencido de que el país no tendría dificultades para equilibrar la seguridad de la especie con un pujante sector ecoturístico que rentabilizase el proyecto.

Evidentemente, la idea no es introducir a rinocerontes y dejarlos en libertad. Como discutíamos al hablar de la vieja propuesta de introducir hipopótamos en Estados Unidos, eso sería un enorme problema. Los defensores del rinoceronte australiano proponen crear reservas de rinocerontes donde puedan vivir en semilibertad.

No es una mala idea, todo hay que decirlo. Al final, la conservación de las especies en peligro de extinción (y de su entorno) es fundamentalmente un asunto político e institucional. Australia podría ser una solución al problema del rinoceronte. Una solución parcial, eso sí. Si no somos capaces de mantener las poblaciones originales tendremos problemas serios, habremos perdido lo más importante, pero al menos tendremos esperanza.