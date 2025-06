Unos investigadores se han puesto a "hablar" con las ballenas con un objetivo: aprender a comunicarnos con extraterrestres

Un perro con sus ladridos y un gato con sus maullidos intentan decirnos algo. También lo hacen con la mirada, con el cuerpo y con sus gestos. La comunicación entre especies ha sido esencial para el desarrollo de ambas, permitiendo el vínculo y la supervivencia. Y hay quien piensa que las ballenas también quieren comunicarse con nosotros. ¿Cómo? Dibujando enormes círculos en el agua para ver qué hacemos.

Y estamos usando esa comunicación con las ballenas para entablar relación con… extraterrestres.

Comunicación extraterrestre. Llevamos décadas intentando entablar comunicación extraterrestre. Las posibilidades de contacto están ahí, pero las de la comunicación ya son más complejas. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. En 2021, investigadores del Instituto SETI, la Universidad de California Davis y la Alaska Whale Foundation crearon el proyecto Whale-SETI. El objetivo era desentrañar la complejidad de las vocalizaciones de las ballenas jorobadas para discernir patrones y desarrollar potenciales formas de comunicación interespecie.

Hablando con ballenas. Breenda McCowan es una de las investigadoras principales del proyecto y, en 2023, publicó un artículo en el que detalló una de las pruebas para contactar. McCowan grabó 20 minutos de sonidos submarinos y los procesó para intentar encontrar un patrón que pudiera atraer a las ballenas. Así es como una hembra de 38 años llamada Twain se acercó a un centenar de metros del barco… y respondió con su propia “línea” de voz.

Durante 20 minutos, Twain mantuvo un intercambio vocal con las grabaciones, ajustando sus respuestas en sincronía con los intervalos de reproducción. Esto permitió que los investigadores ajustaran los fragmentos de la grabación a los que mejor respondía Twain, pero también demostró algo importante: un comportamiento conversacional entre humanos y una ballena.

Anillos. El equipo ha seguido ‘hablando’ con ballenas estos últimos años, consiguiendo mucho más que ruidos en su ‘lengua’. Fred Sharpe es coautor de ese primer artículo y comentó que estas ballenas son “extremadamente inteligentes, con sistemas sociales complejos, cantos y llamadas sociales”, pero además de la vocalización, Sharpe detalló que “fabrican herramientas”. No en forma de objetos, sino como anillos enormes que son redes de burbujas.

Estos anillos son, en realidad, una sofisticada estrategia de caza que implica la creación de anillos de burbujas para acorralar y capturar tanto a peces como al krill. Las jorobadas nadan en espirales ascendentes mientras liberan aire por sus orificios respiratorios para crear unos vórtices que, en la superficie, vemos como si fueran anillos.

Así, en lugar de gastar energía nadando tras las presas, “atrapan” una gran cantidad de ellas en esos vórtices, lanzándose con la boca abierta y tragando grandes cantidades de presas de un solo bocado sin gastar tanta energía como en una cacería “a la carrera”.

Contacto. Podríamos asumir que esta técnica de caza la realizan cuando están en un modo agresivo, pero lo interesante es el nuevo hallazgo del equipo de McCowan. En un estudio reciente, los investigadores exponen y analizan 12 episodios diferentes en los que 11 ballenas individuales crearon un total de 39 anillos con un objetivo distinto al de la caza: llamar nuestra atención.

Ballenas amistosas. Sharpe tiene claro que las ballenas están creando anillos en un aparente intento de interactuar de forma curiosa, juguetona o, simplemente, para observar nuestra respuesta. Jodi Frediani, participante en el estudio, comenta que “la mayoría se han acercado voluntariamente a barcos y nadadores, produciendo anillos de burbujas durante estos episodios”.

Podríamos pensar que quizá querían comerse ese cuerpo, pero el comportamiento de la ballena no indicaba eso: en estos casos, durante la liberación del anillo, las ballenas se quedaban inmóviles, como esperando, con el cuerpo en posición horizontal y sin signos de comportamiento de alimentación. Tampoco se observaron presas dentro de los anillos ni un comportamiento agresivo, por lo que, si no querían comer, no había otras ballenas cerca y sólo estaba un ejemplar individual y los humanos, la conclusión de los investigadores es que estaban esperando nuestra respuesta.

Vuelta a los aliens. “Creemos que este es el primer intercambio comunicativo de este tipo entre humanos y ballenas jorobadas en el ‘lenguaje’ de las jorobadas”, comentó Sharpe. Y aunque es fascinante este comportamiento de las ballenas y su comunicación con anillos, otro de los investigadores y compañero de McCowan, el Dr. Laurence Doyle, recordó el objetivo de la misión: contactar con los extraterrestres.

“Debido a las limitaciones tecnológicas actuales, una suposición clave en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es que ellos estarían interesados en establecer contacto. Por tanto, dirigirían sus señales hacia los receptores humanos”, comentó. Es decir, nosotros seríamos las ballenas a ojos de los extraterrestres que están intentando contactar. “Esta importante suposición está claramente respaldada por el comportamiento de las ballenas jorobadas”, aseguró Doyle.

Puede que el contacto con extraterrestres llegue tarde o temprano, algo complejo debido al tamaño del universo, pero es evidente que, en esa búsqueda de contacto, hemos conseguido comunicarnos con unos vecinos mucho más cercanos.

