Los países que más creen en la visita de los aliens, ordenados en un curioso gráfico

¿Crees que los aliens visitarán la Tierra este año? Puede que no te hayas parado a pensar en eso hasta ahora mismo, pero es una pregunta que se lanzó a casi 25.000 personas en noviembre de 2022. Cada cierto tiempo, organismos como el Departamento de Defensa de Estados Unidos o la NASA publican informes sobre el avistamiento de OVNIs y se detallan los métodos para encontrar vida extraterrestre sin que la población tenga evidencias de que los extraterrestres nos han visitado.

Sin embargo, y como refleja la encuesta, la población de algunos países tenía claro que 2023 iba a ser el año en el que los extraterrestres harían contacto. Y hay otros que, directamente, pasaron del tema.

Mars Attack. Este gráfico ha sido elaborado por Visual Capitalist basándose en los resultados de una encuesta elaborada por Ipsos en la que se preguntó sobre varias cuestiones a 24.471 adultos de 36 países. Una de esas preguntas era sobre si los extraterrestres visitarían la Tierra en 2023 y los resultados son muy interesantes.

La población de los países asiáticos y latinoamericanos son los que más claro tenían que los aliens nos visitarían durante el año pasado, destacando el 43% de India, el 38% de Arabia Saudí o el 36% de Emiratos Árabes Unidos. Países como Colombia —26%—, China —25%—, Perú —23%— o México —21%— también se encuentran en estos primeros países de este curioso ranking.

Explicaciones. El motivo por el que estas poblaciones tenían tan claro que los aliens nos visitarían no está claro y entran en juego diferentes teorías. Una de ellas es la mitológica, evidentemente. A lo largo de la historia, hay culturas que han dado valor a seres como genios, dioses o "visitantes" de otros mundos que podrían entrar en la definición de seres extraterrestres.

También puede deberse a la influencia de la cultura popular. Un ejemplo es el de India, con el 55% de los encuestados en 2017 creyendo que hay vida inteligente ahí fuera. La explicación que se dio en su momento, una de ellas, fue la enorme influencia de películas como las de la saga "Star Wars".

Qué aliens ni qué gaitas. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda: los países que menos claro tenían que los extraterrestres visitarían la Tierra en 2023. Aquí tenemos países como Corea del Sur, Canadá o Hungría —un 12% cada una— o Reino Unido, Polonia o Bélgica —un 10%—.

Pero la que se llevó la palma fue una sorprendente Japón —un 8%—. Siendo un país con una tecnología tan avanzada y esa fascinación por temas futuristas en su cultura popular, es un dato que… choca. Otros países como Argentina —18%—, Estados Unidos y Alemania —17%—, España —15%—, Italia —13%— o Francia —12%—… ni fu ni fa, estando en la parte media del gráfico, pero con un porcentaje pequeño de personas que creían en esa visita.

Lo que dicen las autoridades. Más allá de esa creencia, lo cierto es que hemos intentado, en repetidas ocasiones, contactar con extraterrestres. También hemos gastado muchos millones en investigar vídeos sobre los OVNIs o UFOs, pero la ciencia se está centrando no en contactar con extraterrestres, sino en encontrar vida extraterrestre (puede ser incluso a nivel bacteriano). Este año, además, el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos descartó los avistamientos de tecnología extraterrestre.

En un informe de 63 páginas, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios afirmó que "no se han encontrado evidencias verificables de que algún avistamiento de UAP —fenómenos anómalos no identificados— haya sido debido a actividades extraterrestres". Continúan comentando que "AARO no ha encontrado evidencia de que el gobierno de Estados Unidos o la industria privada hayan tenido acceso a tecnología extraterrestre, tampoco indicios de que se haya ocultado información al Congreso de manera ilegal o inapropiada".

Lo han buscado. Y no será porque la AARO no tuviera acceso. Según Tim Philips, director interino del departamento, "nadie nos impidió acceder a los lugares a los que podíamos acceder ni las preguntas que hacíamos. Ningún miembro del gobierno influyó en las conclusiones del informe. Como oficial de inteligencia de carrera, me sorprende el acceso que tuvimos a algunos de los programas más confidenciales de nuestro país. Nadie nos dijo que no".

Cuando pega la ansiedad… Ahora bien, si tras este tipo de comentarios hay una gran parte de la población que sigue pensando que los extraterrestres nos visitarán, hay que buscar explicaciones más lógicas que un simple "Star Wars tuvo mucha influencia". En el propio estudio de Ipsos se apunta a un estado de creciente ansiedad general entre la población.

Este estado de ánimo tendría efectos secundarios, como la preocupación por una guerra nuclear (un 48% de los encuestados frente al 34% del año anterior), eventos estelares catastróficos (en el informe, un 22% de la población creyó probable el impacto de un asteroide gigante en la Tierra frente al 16% del año anterior), o las mencionadas visitas de los extraterrestres (un 18% general frente al 14% del año anterior).

No nos visitan, pero no estamos solos. Y, teniendo en cuenta ese estado de ansiedad general, esa esperada visita de los extraterrestres no sería pacífica. La buena noticia es que, que sepamos, nadie nos visitó durante el año pasado, pero que existen es algo que parece cada vez más claro. Concretamente, la probabilidad de que los humanos seamos la única civilización avanzada es de una entre diez mil millones de billones.

