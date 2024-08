Estos son los animales más temibles del mundo. No, los humanos no son los primeros

Una de las peculiaridades de la naturaleza en general y del mundo animal en particular es que las cosas no suelen ser como parecen. Si pensamos en el animal más letal del mundo es posible que se nos vengan a la cabeza criaturas enormes, peludas, con grandes dientes y zarpas, pero no. Tampoco si pensamos en el animal más rápido, que no es el guepardo, o en el animal más venenoso. Al fin y al cabo, se estima que el 86% de las especies animales que habitan nuestro planeta todavía no han sido descubiertas, así que hay margen.

Sea como fuere, en el vídeo que puedes encontrar sobre estas líneas repasamos los animales más temibles del mundo. No hablamos solo de los animales más letales, que también, sino también de los más rápidos, los que más años viven, los más venenosos y los más resistentes. Es posible que algunos nombres, como "tardígrados" o "mosquitos", resulten familiares, pero seguramente te encuentres con alguna que otra sorpresa.

Solo por abrir el apetito, un dato curioso. Una de las unidades alternativas que se usan para medir la velocidad de un organismo es la longitud corporal por segundo. Si usamos esta unidad como base, los copépodos consiguen sorprender con su capacidad para desplazarse hasta 500 veces su tamaño por segundo. Dado que miden alrededor de un milímetro, estamos hablando de que se mueven a medio metro por segundo.

