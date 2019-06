Esa nube verde son miles de mariquitas atravesando California a más de 1500 metros de altitud

Puede parecer una tormenta, pero la masa verde que se puede ver en la imagen es, en realidad, un enjambre de mariquitas. La noche del martes 4 de junio, el radar del Servicio Nacional de Meteorología detectó como esa enorme masa de mariquitas de altos vuelos entraba en el condado de San Diego.

Aunque da la sensación de que es una enorme nube de mariquitas que ocupa un área de 80 km2, los expertos creen que se trata de una masa más concentrada que vuela a una altura de entre 1500 y 2500 metros de altitud, explican en Los Angeles Times.

The @NWSSanDiego reports that the large echo showing up on radar in Southern California last night was actually a cloud of ladybugs about 80 miles by 80 miles in size flying at between 5,000 and 9,000 feet: https://t.co/0tZQryBR1v pic.twitter.com/qiMKcDd3Pe