Cómo Twitter ayudó a encontrar una rarísima planta silvestre casi extinta

La inteligencia colectiva de las redes sociales también puede ayudar a la comunidad científica. Así lo descubrió el botánico Chris Martine, de la Universidad de Bucknell, cuando compartió en Twitter la foto de la que pensaba que era una planta bastante común que se había encontrado en el acantilado de un parque estatal de Pensilvania.

Él puso en la red social el nombre de esta planta común junto a la foto, pero en cuanto empezaron a llegarle respuestas de otros botánicos se dio cuenta de que sin saberlo había hecho un hallazgo importantísimo. Pensaba que se trataba de la Heuchera americana, pero el investigador Ryan Folk del Museo de Historia Natural de Florida le dijo que se trataba de la Heuchera alba, también conocida como alúmina blanca.

That's Heuchera alba, I'm guessing in the southern part? Quite rare!!

La Heuchera es un género de plantas perennes herbáceas nativas de América del Norte, y aunque son bastante comunes, algunas como la Heuchera alba o alúmina blanca están casi extintas. De hecho, en la naturaleza sólo existen 1.500 ejemplares agrupadas en 23 poblaciones de las montañas de Virginia y Virginia Occidental. Y por si eso no fuera ya lo suficientemente poco, de estas 23 poblaciones sólo se estima que acaben sobreviviendo 15 a largo plazo.

Como suele ser habitual en estos casos, la causa de la desaparición de esta especie vuelve a ser la humana, ya que los desarrollos urbanísticos hacen que sea muy probable que la mayoría de las poblaciones actuales de esta planta acaben siendo pisoteadas por quienes viven en ellos.

Para confirmar su hallazgo, Martine mencionó en la conversación a otro amigo colega, el Dr. Scott Schuette que trabaja como botánico de la Western Pennsylvania Conservancy. Este le apremió a que confirmase el descubrimiento, pues su hallazgo de la planta en un lugar poco común era muy importante para la conservación de la especie.

Chris check the specimens because this really important to conservation #rarespecies