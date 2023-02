La ceniza del volcán Popocatépetl llega a varias alcaldías de Ciudad de México: cuáles se verán afectadas

La actividad del volcán Popocatépetl mantiene en alerta a los ciudadanos del Distrito Federal, donde la alerta se extendió por siete de las 16 alcaldías donde se previó la caída de ceniza. La ceniza también podría alcanzar otros núcleos importantes del entorno del volcán como la ciudad de Puebla.

Amarillo Fase 2. A lo largo de los días 13 y 14 se registraron un total de seis explosiones, dos el día 13 a las 21:09 y 23:05, hora local, otras cuatro entre las 00:17 y la 01:45 del día siguiente y otras cuatro adicionales entre las 13:34 y las 18:22. Todas ellas de características sísmicas menores. La situación estal que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo-Fase 2.

Esto implica que el volcán presenta un incremento en su actividad y explosiones esporádicas. A nivel de protección civil, esto implica también la revisión de salidas de emergencia y los caminos de evacuación. La fase 3 implica ya una actividad explosiva de escala entre intermedia y alta.

Por ahora las alcaldías más próximas al volcán fueron las primeras en ponerse sobre aviso:

Coyoacán Iztacalco Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

Recomendaciones. Además de la recomendación de no acercarse al entorno del volcán (para ello se ha establecido un radio de seguridad de 12 km), las distintas autoridades han emitido una serie de consejos para evitar las potenciales consecuencias nocivas de las emisiones del volcán.

Por parte de la Secretaría de Protección Civil se recomendaba cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas; utilizar agua pura para limpiar ojos y garganta; utilizar lentes de armazón y evitar los de contacto para reducir irritación ocular; y mantenerse informados por vías oficiales, así como permanecer atentos a los comunicados del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la propia secretaría.

Desde Protección Civil UNAM se recomedaba también no realizar actividades físicas al aire libre; permanecer lo más posible en casa; mantener a mascotas en lugares techados; no dejar alimentos a la intemperie para evitar su contaminación; cerrar puertas y ventanas y cubrirlas con un paño húmedo; cubrir tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contaminen; y barrer y retirar la ceniza de las azoteas coladeras y calles; así como las recomendaciones adicionales sobre uso de cubrebocas y utilizar fuentes oficiales como fuente de comunicación.

Volcán visto desde Tlamacas a las 9:44, hora local. Cenapred.

Posibles riesgos. La inhalación de ceniza volcánica supone un riesgo para la salud a menudo infravalorado. La ceniza volcánica, a diferencia de la ceniza “convencional”, está formada por partículas microscópicas de roca, más irregular y potencialmente dañina.

El principal riesgo lo padece nuestro sistema respiratorio. Inhaladas, estas partículas de roca pueden irritar nuestras vías respiratorias. Hasta tal punto que los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios se multiplican en eventos como este.

Además de los problemas respiratorios, este polvo en suspensión puede causar irritación en nuestros ojos e incluso problemas en la piel.

El volcán Popocatépetl. Situado al sureste de Ciudad de México, entre la capital y la ciudad de Puebla, el volcán Popocatépetl (conocido por algunos como “don Goyo”) permanece bajo el atento escrutinio de un equipo de expertos del Cenapred y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con una altitud de 5.400 metros sobre el nivel del mar, Popocatépetl es el segundo volcán más alto del país. Si bien se trata de un volcán que, por su cercanía a importantes núcleos de población del país y su tamaño requiere especial atención, el último mes y medio está siendo particularmente movido. Y es que se trata de un volcán de actividad frecuente, siendo este el tercer evento en menos de una década.

