Buena parte de España se va a poner a casi 30º C en diciembre. No es la peor noticia meteorológica del final de año

28,8 grados en Málaga, 27,7 en Murcia, 27,5 en Valencia. No estamos a finales de mayo o principios de junio, no. Estamos en diciembre; a mediados de diciembre. Hablamos de temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal y eso es mucho.

Es tanto que, aunque ahora una masa de aire frío va a meternos en un carrusel térmico durante unos días, las salidas de los modelos meteorológicos dejan claro que algo no va bien.

Un diciembre extraño... Como explicábamos ayer mismo, el país tenía dos "dorsales brutales" en su futuro cercano. La primera (la que nos está afectando estos días) iba a dejar "probables récords de temperaturas para un mes de diciembre en numerosas estaciones del sur peninsular". Y así ha sido. No se ha superado la máxima histórica (los 29,4 de Motril en 2010), pero hemos estado cerca.

...aunque cada vez menos. No hay que olvidar que la navidad de 2022 la pasamos casi en manga corta con "valores dentro del percentil 95%: es decir, podrían darse temperaturas en el rango del 5% de temperaturas más altas del registro para la fecha". Y que 2021 se cerró con temperaturas de hasta 25 grados en sitios como el aeropuerto de Bilbao.

La tendencia está ahí: mientras los últimos años no dejan de sorprendernos a nivel meteorológico, la única constante es que diciembre está convirtiéndose en un mes "cada vez menos frío". Como, siendo realistas, lo de "blanca Navidad" era ya de por sí algo bastante raro: el "cada vez menos frío" significa un otoño meteorológico cada vez más largo.

Cada vez más largo e intenso. En este contexto, aunque las previsiones de los modelos europeos son terribles (con un gigantesco anticiclón de bloqueo en mitad del Atlántico justo cuando más necesitamos el agua), a nadie le sorprende: con El Niño empujando las temperaturas hacia arriba y las sequías cada vez más intensas, esto parece que va a ser la nueva normalidad.

Una nueva normalidad que se traduce en: temperaturas frías donde haya nieblas, temperaturas suaves donde no las haya y poca agua (aunque aquí la situación final del anticiclón, si se da, puede dar alguna sorpresa por en sur).

¿Vamos a tener un diciembre anormalmente cálido? En términos medios, parece que sí. No obstante, eso no quiere decir que no se nos crucen descuelgues de aire frío (e incluso gélido) que nos recuerden que estamos en invierno.

Sin ir más lejos, a partir de hoy, una masa de aire muy frío va a hacer que los termómetros de buena parte del país bajen 12 grados en menos de 24 horas. Sin embargo, no hay que olvidar que a largo plazo lo que importa es que cada vez hay más zonas de España que no recuerdan lo que es el frío.

Imagen | Tomer Burg