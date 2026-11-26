A las 07:37 del jueves 26 de noviembre, la Guardamar Talía, una embarcación de Salvamento Marítimo, llegó a un punto concreto a unos 55 kilómetros al norte de Ibiza y comunicó que solo había agua. No observaba "restos del buque, objetos flotantes ni indicios de contaminación". Nada más que agua.

El problema es que allí abajo, a unos 700 metros de la superficie, hay un barco de 120 metros de eslora con cerca de 7.000 toneladas de gasóleo: el Med Emre.

La noche del miércoles, el Med Emre había tardado seis minutos en pasar de pedir socorro a estar tumbado sobre el costado. Hora y media después ya había desaparecido. Uno de sus 17 tripulantes murió en el proceso.

Hay decenas de cuestiones sin responder y la más importante de todas es qué va a pasar con el gasóleo que llevaba. Esto es lo que sabemos.

Lo que pasó con el barco. Según la cronología del Gobierno:

a las 22:30 del miércoles, el centro de Salvamento Marítimo en Valencia recibió un MAYDAY del Med Emre, un buque tanque que había salido de Algeciras con destino a Barcelona.

a las 22:36 el barco comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados.

hacia la medianoche se había hundido. Dos helicópteros y un mercante que circulaba cerca ayudaron a sacar a los tripulantes de un barco cuyas cubiertas se habían convertido en paredes verticales.

¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Eso es lo más desconcertante de momento. Sobre el papel (la ficha técnica que ha reunido Gaceta Náutica), el barco se entregó en 2019 y tiene doble casco. De hecho, Agustí Martin Mallofré, exdecano de la Facultad de Náutica de Barcelona, ha llegado a explicar en El País que para atravesar las dos planchas hace falta un golpe muy fuerte y que, a falta de más datos, el caso le "extrañaría".

¿Tendremos un vertido a un paso de Ibiza? Por ahora no hay indicios de ello, pero todos los escenarios están sobre la mesa. Sin embargo, a priori, el contenido es más ligero que el que llevaba el Prestige. Un 2 en la clasificación del ITOPF frente al 4 (el máximo) del chapapote gallego. No es un consuelo, pero ayuda a contextualizar el problema.

Ni quiere decir, por supuesto, que no es inocuo. Concentrado, el gasóleo es tóxico de forma aguda para los organismos marinos, y lo que se dispersa no desaparece. Y, según la posición de la llamada de socorro, el barco estaba dentro del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo. Son malas noticias.

Y todo se decidirá en las próximas horas. Hay que encontrar el barco, examinar su estado y ver qué podemos hacer. Esperemos que sea suficiente para frenar el desastre.

Imagen | Xataka

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