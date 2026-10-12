Las aves rapaces en Sevilla han encontrado un refugio y coto de caza insólito: entre paneles solares

Puede que la transición energética hacia energías verdes conlleve llenar los campos y montes con aerogeneradores y placas solares pero, qué destrozo visual causal al paisaje (dicho esto, tampoco es que una central nuclear sea bonita). Y no solo visual: sabemos que los aerogeneradores matan a millones de pájaros al año.

Sin embargo, estamos descubriendo que las placas fotovoltaicas tienen una inesperada cara B beneficiosa para el medio ambiente. Sin ir más lejos, sirven para regenerar suelos con ayuda de ovejas, que encuentran en las placas un techadillo para protegerse del sol. Pero los paneles solares se están convirtiendo también en el hogar de varias especies de aves en Sevilla.

Ese panel solar es mi coto de caza. Un equipo de la Universidad de Málaga ha documentado que hay seis especies de rapaces usan con regularidad una planta fotovoltaica de 150 MW y 299 hectáreas situada en la provincia de Sevilla tras monitorizar su presencia en los primeros 2,5 años de funcionamiento. Más concretamente, se trata del ratonero común, el cernícalo vulgar, el milano negro, el milano real, el águila calzada y el mochuelo.

Entre sus actividades, simplemente estar posados y volar entre las placas, pero también planear en círculos y cazar. Lo que no suelen hacer es poner sus huevos allí. Las placas solares son, en pocas palabras, su posadero y coto de caza. El equipo de investigación no ha documentado ninguna colisión o muertes asociadas con la instalación (lo que no significa que no existan).

El comportamiento de las aves detectadas en la instalación sevillana. Raptors Using a Solar Photovoltaic Facility in Southern Spain. Traducido con Gemini

Por qué importa. Porque vamos a encontrarnos paneles solares hasta en la sopa: según la AIE, la fotovoltaica será la fuente energética con más capacidad eléctrica instalada del mundo en 2027. En España el despliegue está siendo vertiginoso: según Red Eléctrica, el estado español pasó de algo más de 15 GW en 2019 a 41,5 GW en 2025.

Pero como explica el equipo de investigación, poco se sabe de su impacto a medio y largo plazo sobre la fauna porque los papers que hay sobre el tema son escasos. Por este motivo toda información es bienvenida, porque estos estudios de campo ayudan a decidir dónde y cómo construir.

El daño de las fotovoltaicas a las aves. Las instalaciones solares se concentran en el medio agrario, precisamente donde viven las aves esteparias, uno de los grupos más amenazados de España según explica la guía del Ministerio para la Transición Ecológica. Su impacto más conocido en la fauna es la pérdida y fragmentación del hábitat por ocupación del terreno. De hecho, SEO/BirdLife lleva tiempo pidiendo que antes de instalar un parque de energía renovable, se planifique considerando el valor ecológico del terreno (en este caso, ornitológico).

Aunque los estudios escasean, a modo de orientación hay uno a partir de 10 plantas en California y Nevada que estima que las colisiones de aves con las instalaciones en 2,49 aves por megavatio y año en el peor de los casos. Eso sí, es otro tipo de paisajes y otro tipo de aves respecto a España.

A falta de atalaya natural, bueno es un poste. La planta en cuestión tiene módulos de inclinación fija con separación uniforme entre filas y está situada en un paisaje llano o suavemente ondulado dominado por cereal, con olivares dispersos y algo de vegetación natural, como pinos piñoneros.

El equipo de investigación sugiere que, al haber pocos posaderos naturales, elementos artificiales como módulos, postes y vallas sirven de atalaya. Asimismo apuntan a que como la caza está prohibida en la zona, favorece la presencia de víctimas como conejos, liebres, perdices y pequeños mamíferos.

Limitaciones. Aunque su idea es extender este proyecto de investigación a todas las instalaciones solares de Andalucía, de momento se ciñe a un único parque, del que no existían datos de la comunidad de rapaces previas a la construcción, por lo que el estudio no puede determinar el impacto real de la planta. Además, queda pendiente saber la evolución con el paso de los años, con más instalaciones.

Por otro lado, que las rapaces utilicen el recinto no implica necesariamente que salgan beneficiadas: puede que simplemente se adapten y que otras más vulnerables sí que sufran más el cambio de hábitat. Por otro lado, que no se haya documentado muertes no implica que no existan, de ahí que el MITECO recomiende vigilar la mortalidad con transectos y perros adiestrados, precisamente por la desaparición natural de cadáveres.

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Portada | Luke Janssen







