Más de 40 grados en pleno mes de mayo: así se está gestando la ola de calor que estallará durante el fin de semana

La primavera se acaba y, de hecho, se va a acabar en cuestión de días. Si lo normal en esta época del año es que las temperaturas sean, aún, agradables con máximas en Barcelona en torno a los 22 grados y en Madrid en torno a los 25; este fin de mes va a ser de todo menos normal: durante el fin de semana las temperaturas van a ser muy altas y esto es solo un previo de lo que nos espera durante el resto del mes.

No lo llames 'fin de semana', llámalo 'horno de convección'. No es algo exclusivo de España, en absoluto. Toda Europa continental está a punto de sufrir una enorme 'ola de calor' con diferencias de hasta 16 grados con lo que es normal en esta época del año. Sevilla, que suele tener temperaturas máximas cercanas a los 30, estará en 43 (como poco). No obstante, la mayor diferencia se espera en el centro de la península, donde se vivirá un verdadero verano durante estas semanas.

¿Qué es una 'ola de calor'? Según la AEMET, una ola de calor es "un episodio de, al menos, tres días consecutivos [...] durante los cuales al menos el 10% de las estaciones meteorológicas registran valores por encima de la temperatura umbral". La "temperatura umbral" en este contexto todo lo que esté por encima del "95% de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000". Ahí es nada.

Esto quiere decir que es posible que haga mucho calor (un calor realmente molesto y peligroso) y, sin embargo, que no estemos en ola de calor. También significa que depende del lugar, el umbral térmico cambiará. En Sevilla se deben dar tres días con más de 41 grados y en San Sebastián, con más de 28,8.

hacia un verano sin fin... El problema, como venimos diciendo es que las estaciones están desdibujándose. Eso se ve especialmente claro en este tipo de eventos. Como señala Roberto Granda en elTiempo.es, si nos fijamos en el primer día del año que supera los 30 grados, veremos que desde hace años ese día no hace sino adelantarse. Si en la década de los 60, lo normal era que los 30 grados se alcanzasen en junio, en las últimas décadas ese límite suele alcanzarse en mayo. Este 2022, se alcanzaron el día 10 de mayo, de hecho.

Pero la situación no se queda ahí. Los mismos datos históricos señalan que el calor también está retrasando su marcha. Aquí la tendencia es menos sólida, pero también se puede ver fácilmente como el calor que antes desaparecía a principios de octubre ha ido retrasando su archa hasta bien entrado el mes. El verano está extendiendo su tentáculos hasta pillarlo todo.

Imagen | wxcharts.com