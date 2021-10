Una lluvia de drones: así caen decenas del cielo cuando un espectáculo de drones falla en plena actuación

China es el país por excelencia a la hora de realizar espectáculos con drones. Los hemos visto en formación de miles, creando códigos QR y estableciendo récords . Pero, por muy impresionantes que sean, también pueden fallar como cualquier otra tecnología. En un reciente espectáculo en ocurrió y de repente llovieron drones del cielo.

Ha ocurrido en la ciudad de Zhengzhou, en China. Recientemente celebraron un espectáculo de luces con drones en el cielo. Una de tantas extravagantes actuaciones a las que nos tiene acostumbrados el país asiático. Sin embargo, en esta ocasión las cosas no fueron como esperaban. De repente y en plena actuación, los drones comenzaron a fallar.

En diferentes vídeos publicados en redes sociales aparece el nombre de un centro comercial que recientemente se había inaugurado. Los drones y mediante luces formaron el nombre del establecimiento con una coreografía grupal de alrededor de 200 drones. Pero en cierto punto de la actuación decenas de ellos comienzan a fallar, se apagan y caen al suelo.

Miles de personas estaban viendo la actuación desde la superficie, justo encima de sus cabezas los drones comenzaron a llover. Eso sí, afortunadamente no se han reportado lesiones. Según se ve en los vídeos, muchos corrieron a refugiarse en lugares cubiertos y cubriéndose la cabeza con las manos.

Accidente o sabotaje

Qué ha provocado que tantos drones fallasen de golpe es algo que aún no se sabe. La organización detrás de la actuación no ha dado detalles acerca de ello. Según un medio local, la organización ha reportado a la policía el incidente como un sabotaje de una organización de la competencia. Podría haber interferido inalámbricamente en la coordinación de los drones. Eso sí, no hay confirmación oficial de ello.

Dicho esto, no sería extraño. En una actuación en 2020 también en china ocurrió un incidente similar. Las investigaciones policiales posteriores revelaron que fue una empresa de la competencia quien provocó el incidente. Un total de 17 drones colisionaron durante el espectáculo.

Los espectáculos de drones son sin duda impresionantes. Es la intersección perfecta entre tecnología, arte y marketing. Sin embargo, no se libra de los riesgos que la tecnología puede sufrir en cuanto a seguridad se refiere. Brechas de seguridad pueden provocar que alguien interfiera y se haga con el control, pero también bugs en el sistema pueden causar accidentes. Si bien no parece un "grave" problema, puede llegar a serlo si se trata de drones de más e un kilogramo de peso y cayendo a cientos de metros desde el aire.

Vía | @ZKallenborn

Más información | DroneDJ