Así es como los 'Drone Jammers' usan sus rifles de radiofrecuencia para derribar drones en pleno vuelo

Los drones han demostrado tener un potencial enorme para áreas como el transporte o la logística, pero también plantean amenazas por ejemplo en ataques terroristas. En Turquía lo saben bien, y ya tienen a soldados especializados en derribar drones: son los 'drone jammers'.

Estos soldados no cuentan con armas convencionales, sino que hacen uso de rifles de radiofrecuencia que emiten señales que interfieren en la transmisión de datos del cuadricóptero con su centro de control. El ejército turco ha empezado a contar con este tipo de armamento para protegerse de drones armados con bombas con los que la organización terrorista PKK amenaza diversos actos públicos.

El conflicto kurdo en Turquía lleva décadas en marcha: los insurgentes kurdos reclaman la independencia del Kurdistán, y desde hace años el Partido de los Trabajadores de Kurdistán o PKK ha realizado ataques armados y es considerado como una organización terrorista por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Because Pro-Kurdish #terrorist organization #PKK threatens with attacking drones and RC aircrafts which is loaded explosives. They've tried on November 10 at the ceromony of commemoration of #Atatürk. pic.twitter.com/AgGabDki3v