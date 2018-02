La historia de uno de los grandes retos científicos y tecnológicos de nuestros tiempos: conseguir una máquina que planche la ropa

Invertimos unas 9.000 horas de nuestra vida en doblar la ropa. Es un dato de Foldimate, una de las empresas que está intentando revolucionar un sector que nos afecta a todos como es el de las tareas domésticas más básicas. Lavar, doblar o planchar la ropa. Cerca de un año de nuestras vidas que podremos aprovechar en otros quehaceres si logran tener éxito en su misión: crear una máquina que doble y planche la ropa por nosotros.

Aunque un robot para planchar la ropa puede que solo sea otra de esas ocurrencias tecnológicas sin sentido, en realidad es la innovación que todos esperábamos. Y no está siendo nada fácil. Desde hace más de diez años investigadores y expertos en robótica están trabajando en construir un robot capaz de realizar estos movimientos, naturales para el ser humano pero todo un desafío para las máquinas.

Afortunadamente tenemos buenas noticias. Los avances en robótica e inteligencia artificial están dando sus frutos y ya tenemos varios modelos preparados para aterrizar al mercado. Vamos a conocerlos y repasar el camino que se ha tenido que recorrer hasta poder fabricar estas máquinas que todos querremos tener en nuestra casa.

Laundroid, un proyecto con más de 60 millones detrás

El proyecto más ambicioso de crear una máquina que doble y planche la ropa por nosotros es Laundroid. Fue mostrado por primera vez hace tres años pero el modelo final no estará disponible en hasta 2019. ¿Su precio? Todavía no está confirmado pero sus creadores hablan de unos 16.000 dólares.

Seven Dreamers es la empresa japonesa detrás de Laundroid. Pero para este proyecto tan ambicioso no están solos. Panasonic y Daiwa House han colaborado con ellos desde el principio con una fuerte inversión. 60 millones de dólares por parte de Panasonic con una participación del 10% del proyecto según la BBC. Todo sea por adelantarse en la carrera por construir una de las máquinas del futuro.

Durante el CES 2018 tuvimos oportunidad de ver Laundroid en funcionamiento. Estamos ante un enorme armario en cuyo interior tiene un mecanismo para reconocer las distintas prendas y sacarlas perfectamente dobladas y planchadas. El objetivo de la empresa es que en el futuro tengamos un Laundroid en la habitación, donde podamos colocar la ropa de cualquier manera y nos la devuelva en perfecto estado.

Laundroid es la máquina para doblar y planchar la ropa más avanzada. Un proyecto que cuenta con el fuerte apoyo de compañías japonesas como Daiwa House y Panasonic.

El sistema tarda de cinco a diez minutos en plegar cada prenda, pero esperan reducir ese tiempo significativamente. La compañía cuenta con más de 40 desarrollos propios en campos como el análisis de imagen, inteligencia artificial y robótica. Una serie de tecnologías que permiten al Laundroid identificar los tejidos, el tipo de ropa y organizar las prendas en montones separados. Todo en un armario que no hacía especialmente ruido cuando estuvimos viéndolo y con un diseño vanguardista. También es cierto que su tamaño y precio lo alejan bastante de la máquina para planchar la ropa que podríamos tener en nuestras casas.

La última versión mostrada Laundroid dispone de integración con el asistente de voz Alexa así como una aplicación para móvil donde el usuario puede elegir qué piezas de ropa concretas la máquina doblará y planchará. El equipo de Laundroid tiene en mente además lanzar una API para que otros puedan extender sus posibilidades, aunque todavía estamos lejos de esa fase.

Panasonic aprovechó el IFA 2017 para promocionar su idea futurista de hogar conectado. Entre los distintos electrodomésticos también se mostró un prototipo de mantenedor sostenible. Un sistema de lavado inteligente que identificar la ropa, elige el ciclo de lavado apropiado según el nivel de suciedad, seca la ropa, la plancha y la dobla en su lugar correspondiente. Un modelo muy similar al de Laundroid y muestra que tarde o temprano el gigante japonés quiere ofrecer una máquina de estas características.

TEO y su plancha

Para llegar a fabricar estas sofisticadas máquinas antes se han hecho muchas pruebas. Experimentos, robots más rudimentarios y muchísima investigación en robótica e inteligencia artificial para poder realizar una tarea aparentemente tan sencilla. En el hogar tenemos robots aspiradores o de cocina pero la automatización del planchado representa un reto más grande.

En 2010, Pieter Abbeel y Jeremy Maitin-Shepard del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencia Computacional de la Universidad de Berkeley crearon un robot denominado B.R.E.T.T (Berkeley Robot for the Elimination of Tedious Tasks). Teníamos un robot con dos brazos capaz de coger la ropa, apilarla y en unos 20-25 minutos doblarla. Todo un trabajo en inteligencia artificial para aprender cómo enfrentarse a una pieza de ropa.

Programar doblar una camisa era una tarea sencilla, pero si esta camisa no se colocaba de una determinada forma o tenía más botones, entonces el algoritmo fallaba. Los investigadores lo planearon de otra forma. Breet coge la prenda y mediante sus cámaras 3D identifica la forma y el peso de la camisa para poder extenderla en la mesa. Una vez extendida el robot es capaz de identificar las esquinas, las mangas y las distintas partes. Y entonces proceder al planchado. Las primeras demostraciones se hicieron con 50 toallas de diversos colores y tamaños.

Más reciente es TEO, el robot fruto de la investigación de David Estévez, Juan G. Victores, Raul Fernandez-Fernandez y Carlos Balaguer de la Universidad Carlos III de Madrid. De nuevo a partir de cámaras 3D puede planchar prendas y entender arrugas o pliegues en la ropa.

Su sistema de computación "Wrinkleness Local Descriptor" calcula la trayectoria de la plancha y al contrario que otros trabajos no necesita conocer previamente cómo será la ropa. Los resultados son muy precisos y al contrario que otras máquinas planchadoras, a TEO le han dado forma humanoide.

Los avances en visión por computador e inteligencia artificial están permitiendo algoritmos más precisos capaces de entender arrugas en tejidos de todos los tipos.

Otra investigación enfocada en el planchado de nuestra ropa es la del Departamento de Ciencia Computacional de La Universidad de Columbia. En 2016, Peter K. Allen y su equipo nos mostraban todo su trabajo en análisis de superficies para detectar arrugas y eliminarlas.

El algoritmo se basa en dos técnicas, por un lado escaneo de curvaturas y otro de discontinuidades. La primera de ella analiza la altura del tejido mientras que la segunda detecta las zonas más abruptas que normalmente corresponden a las arrugas. Con una combinación de estas dos el sistema sabe dónde debe planchar. Estas investigaciones fueron la base de la creación de estas máquinas y continuarán siéndolo para conseguir que sean más eficientes.

¿Cuánto costarán estas máquinas? Unos 1000 euros si quieres doblar la ropa

Hemos visto el ambicioso proyecto de Panasonic y Laundroid. La tecnología para reconocer arrugas también está muy avanzada. ¿Qué es lo que queda? Principalmente crear una máquina suficiente económica para ser un producto viable comercialmente. Y esto es lo que ha conseguido FoldiMate.

FoldiMate nos doblará la ropa por 980$. Disponible a finales de 2019 y con un tamaño no mucho más grande que el de una lavadora.

FoldiMate nos ofrece una máquina en un tamaño no mucho más grande que una lavadora. Colocamos la pieza de ropa sobre una placa, la máquina se traga la pieza y la devuelve perfectamente doblada en un cajón en la parte inferior. La pudimos probar con pantalones, camisas, camisetas, toallas o jerseys y en todos funcionó a la perfección. Aunque tiene sus limitaciones, FoldiMate se limita a doblar y no plancha la ropa. También debemos colocar la ropa inicialmente en una posición concreta para que la máquina pueda doblarla. El prototipo mostrado de momento es bastante delicado y se atascaba en cuanto colocábamos mal la prenda o la recogíamos antes de tiempo.

Gal Rozov, CEO de FoldiMate anticipa que "Estamos encantados con el nuevo modelo mejorado y queremos tenerlo en nuestras casas lo antes posible.". Una muestra que su dispositivo está listo para el mercado ya que desde su web online abrirán las reservas. ¿Precio y disponibilidad? 980 dólares en los Estados Unidos a finales de 2019.

Pese a que no dispone de función de planchado, ya están trabajando con BSH para popularizar seriamente este tipo de máquinas.

Más interesante además es su alianza con BSH, líder de electrodomésticos en Europa. Más reconocido por ser la matriz de marcas como Bosch, Siemens, Junkers o Balay. De momento se trata de una exploración de sinergias e innovación conjunta, pero sin duda es un paso en la buena dirección para democratizar las máquinas que doblan nuestra ropa.

FoldiMate además asegura que la máquina está preparada para recibir actualizaciones OTA a través de WiFi, por lo que en el futuro también podría recibir nuevas formas de doblado y mejoras en su algoritmo.

Para planchar la clave sigue siendo el vapor

A decir verdad ya tenemos disponibles máquinas que ponen nuestra ropa a punto en 10 minutos. Tenemos opciones como Swash, que además de reducir las arrugas también elimina los malos olores. Se trata una máquina que al contrario que el resto no se basa en movimientos mecánicos, sino en unas pequeñas pastillas que contienen componentes químicos como humidificadores, agua y neutralizadores del pH. Se puso a la venta en 2016 por 499 dólares en los EEUU, pero no parece que tuvo el tirón necesario para expandirse.

En primavera de este 2018 llega Effie, una máquina de planchado creada por Rohan Kamdar y Trevor Kerth. Dos jóvenes londinenses que prometen haber reducido en un 95% el tiempo de planchado. Únicamente tres minutos para planchar cada prenda y otros tres para secarlas.

Encontrar una máquina que nos doble y planche la ropa todavía es difícil, pero si lo que queremos es únicamente planchado sí podemos encontrar numerosas opciones. Principalmente basadas en el vapor.

Su precio será de 699 libras y el diseño es peculiar. Un armario de plástico de 128cm de altura con doce perchas ajustables en el interior. Tiene además un espacio donde lo rellenaremos con agua y esto nos creará un vapor que mediante un brazo irá subiendo y bajando. Una máquina que copia el mecanismo de la plancha de vapor más tradicional pero automatiza el proceso.

Effie permite planchar hasta 12 prendas de una tirada, funciona con todo tipo de prendas tradicionales como pantalones, camisas o camisetas y también con la mayoría de tejidos excepto el cuero.

Los armarios del futuro nos plancharán y doblarán la ropa. Pero hay que esperar que mejoren la identificación de prendas y arrugas, sean más ágiles y cuidadosos al doblar la ropa y por supuesto bajen de precio.

Otra máquina que nos planchará la ropa es el LG Styler, un elegante armario con espejo exterior que también mediante vapor caliente pulverizado nos ayudará a eliminar las arrugas y reducir el mal olor. En 20 minutos podremos tener nuestras prendas listas para la ocasión. En este caso, el precio sube a los 2099 dólares.

De momento estas máquinas para doblar y planchar nuestra ropa son bastante limitados pero los avances en los últimos años nos hacen ser optimistas. Por un lado tenemos los robots capaces de doblar la ropa como FoldiMate que estarán listos para este año o 2019, por otro máquinas de vapor en forma de armario para planchar como Effie o el LG Styler que ya se pueden comprar. Finalmente hay proyectos muy ambiciosos como Laundroid que permiten planchar y doblar la ropa, pero su precio y tamaño los sitúa de momento lejos de nuestros bolsillos.