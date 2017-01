La guerra tecnológica por el tiempo que pasamos planchando la ropa

Planchar la ropa es uno de los hábitos que tecnológicamente menos ha cambiado en cuanto al método y a la postura que adoptamos: lo habitual es que nos sentemos tras la tabla y estemos un rato luchando contra las arrugas. Pero lo que sí ha cambiado es la tecnología del entretenimiento que nos suele acompañar. ¿Qué ha logrado reemplazar a la televisión y la radio mientras planchamos?

Si bien depende de gustos y de la atención que la plancha requiere en cada caso, la guerra de contenidos que desde hace un tiempo vivimos también es protagonista en este caso. Nosotros hemos preguntado al equipo de Weblogs S.L. sobre lo que suele acompañarles durante el planchado y, aunque el acompañamiento audiovisual sigue siendo lo habitual, en este sentido hay un claro ganador sobre lo tradicional hablando del contenido.

Series y películas, la opción "de riesgo"

Tras hablar con nuestros compañeros vemos que el streaming suele ser lo que ha desplazado a lo tradicional (televisión y radio). El contenido multimedia es la opción mayoritaria, proporcionado por servicios como Netflix o en menor grado YouTube. Hay casos en los que hay "series para planchar", es decir, una selección que se reserva específicamente para esta actividad como nos comentaba Liliana Fuchs, editora de Directo al paladar.

Aquí el factor clave es cómo repartimos nuestra atención

Aquí el factor clave es cómo repartimos nuestra atención, dado que obviamente necesitaremos un buen porcentaje de la misma para que nuestra ropa no salga peor de lo que subió a la tabla o con un recuerdo no deseado en forma de plancha. Andrés Mohorte de Magnet citaba algunos ejemplos de series que valen para ocasiones así al ser algo más ligeras, como 'Chef's Table' o 'Parks and recreations', pero en otros casos el contenido visual es algo así como "lo prohibido" al suponer una distracción demasiado grande.

La televisión digital, la alternativa más tradicional entre esta selección audiovisual, también sigue siendo una opción quedando algo por debajo de los servicios de streaming, pero en cuanto a visualización es algo más habitual que YouTube. En este ámbito el contenido que más se cita son también las series o algunos canales temáticos (música, documentales, etc.).

Los ojos en las prendas, los oídos en el streaming

Ante la avalancha de contenido que ahora tenemos disponible, es lógico imaginar que alguno de los servicios de streaming de los que disfrutamos de manera habitual también sea el de elección cuando estamos batiéndonos contra las arrugas. Pero hay un punto clave que motiva a optar por una experiencia audiovisual o sólo auditiva: evitar distracciones (e incidentes no deseados).

En parte por eso otra actividad muy frecuente entre los editores de Weblogs S.L. mientras planchan es recurrir a un servicio de música en streaming como Spotify o Deezer, por ejemplo en el caso de Álex Cánovas de Vida Extra. En otros se usa YouTube pero con el mismo fin, es decir, escuchar ciertas canciones más que estar pendiente de las imágenes (aunque en la elección de YouTube había bastante variedad en lo que se elegía).

A los podcasts se recurría en menos casos, siendo otra opción que igualmente permite no desviar la vista de la plancha o distraerse tanto como en el caso de contenido multimedia. Y la radio tradicional es otra alternativa dentro de éstas, siendo la elección en el caso de Óscar Condés, de Xataka Foto.

Los más tradicionales y los menos tecnológicos

Planchar nos obliga a estar parados y sentados durante un rato, por lo que otra opción es aprovechar esto para hacer llamadas. Algo que en sí sería más tradicional que las alternativas de streaming y demás que hemos visto, aunque en algún caso se recurre a Facetime, que si bien no es novedoso ni mucho menos, lo podemos considerar (la videollamada) uno de los avances o incorporaciones a nuestra vida (desde que los dispositivos móviles y la conexión a internet son más habituales).

Las "nuevas" opciones de visualización de contenido han ido también colonizando los minutos que dedicamos a planchar

Pero lo que en general se ve en nuestra plantilla es el hecho de que las "nuevas" opciones de visualización de contenido han ido también colonizando los minutos que dedicamos a planchar, dado que sólo en dos casos no se hacía nada con otros gadgets o servicios de contenido en streaming. Mary Soco, de Xataka Android México y Directo al paladar México, por ejemplo, aprovecha para hacer notas mentales y hacer algo más de caso a sus gatitas.

Así, nuestros editores se decantan más por las series, la música e incluso los hay que recurren a Twich y eSports, o en algún caso el avance tecnológico está en el propio planchado con las planchas verticales. Y en el vuestro, ¿es distinto lo que hacéis ahora mientras plancháis que lo que se hacía hace unos años?