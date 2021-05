LG Vapor Cleaner Styler, análisis: este armario de vapor conectado para secar y refrescar la ropa quiere ser tu tintorería en casa

El LG Vapor Cleaner Styler es un electrodoméstico curioso: luce como una nevera y "refresca" pero no, no es una nevera. Reduce las arrugas pero tampoco es una plancha. Aunque puede secar la ropa, no es una secadora como tal. Hemos probado este armario de vapor para ver qué podemos (y qué no podemos) esperar de este electrodoméstico 4 en 1 para el cuidado de la ropa.

LG Vapor Cleaner Styler Dimensiones y peso 44,5 x 185 x 58,5 cm; 78 kg. Funciones/Programas Secado delicado Refresco Higienizar Cuidado especial Descarga de programas Manejo Display LED Táctil y aplicación Conectividad Wi-Fi Precio 1.799 euros

Diseño: ¿qué hace una nevera en medio del dormitorio?

Por apariencia y sensación abriendo la puerta es que estamos ante una nevera, aunque es más un armario de vapor, un electrodoméstico para situar en habitaciones como dormitorios, vestidores o lavaderos.

Por si te lo estás preguntando, no necesita de una toma de agua o desagüe, puesto que se vale de dos depósitos que tendremos que ir llenando y vaciando con el uso. Lo que sí necesitarás es tener un enchufe cerca.

En todo caso, el modelo que estamos analizando tiene acabado de espejo, lo que resulta muy útil para usarlo como tal cuando sacamos la ropa y nos la ponemos.

Cuando lo abrimos encontramos un tubo en la parte superior con tres ranuras para situar tres perchas. En la de abajo encontraremos una balda que podemos retirar. Finalmente en la puerta hay un espacio para situar la percha para pantalones y un sistema que los aprieta para dejarlos especialmente estirados y sin arrugas, y si somos cuidadosos y los doblamos bien, hasta podemos marcar la línea del pantalón.

Se incluye una percha para pantalón y dos para todo, si bien podrás usar otras perchas siempre y cuando quepan en esa ranura de 2 milímetros. En mi caso he optado por perchas de plástico (las de madera sufrirán más ante la temperatura y la humedad) que, aunque encajan bien, cuesta un poquito extraerlas.

En la parte de abajo se encuentran los dos depósitos, del que toma agua y el que la recoge y un sistema de rejillas para la circulación de aire/vapor. Una de las rejillas dispone de una ranura en la que se puede colocar unas toallitas de olor para que, además de vaporizar la ropa, le demos un toque de ambientador.

Cuidado de la ropa 4 en 1: funcionamiento

Merece la pena detenerse en las diferentes tecnologías que posibilitan que el LG Vapor Cleaner Styler seque, higienice, refresque y casi planche (porque ya os anticipo que aunque tiene potencial para retirar arrugas, los resultados están lejos de una buena sesión de plancha). ¿Cómo lo hace? Resumiendo: este electrodoméstico juega con diferentes grados de calor, humedad, tiempo y agitación para lograrlo.

Según explica el fabricante, consta de una bomba de calor (Inverter Heating Pump) para secar la ropa. Gracias al vapor (TrueSteam) es posible limpiar y retirar olores de prendas (lo que LG denomina refrescar, vamos, como cuando antaño salías de fiesta y tenías que dejar la chaqueta en la terraza para que se fuera el olor a fiesta) que no requieren un lavado en profundidad. Cuando está en funcionamiento, las perchas se agitan en un ciclo de hasta 200 veces por minuto, lo que en conjunción con el vapor ayuda a reducir arrugas.

El vapor también se usa para la higienización, un programa específico que crea una temperatura en el interior del recipiente de entre 60ºC y 62ºC durante dos horas, sin manipulación personal y sin químicos añadidos que, según la marca, "es capaz de eliminar el 99,99% de virus, bacterias y alérgenos de las prendas, incluido el coronavirus humano".

Esta afirmación se basa en un estudio llevado a cabo por el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigación de Zoonosis de Corea del Sur de la Jeonbuk National University de Seúl bajo ciertas condiciones:

"La utilización del programa Sanitary-heavy (duración del programa: entre 113 y 132 min.) de los modelos LG Styler (denominado comercialmente “LG Vapor Cleaner Styler”) S3, S5P y S5B entre 3 y 5 prendas (según modelo de producto testado) de composición 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1 x 1 cm de 5 X 106 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E. Estudio realizado con una temperatura de 23 ± 1ºC y una humedad de 40 ± 5%. Elimina hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E. Estudio basado únicamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19."

De forma colateral, cuando el LG Vapor Cleaner Styler está en funcionamiento también contribuye a deshumidificar la estancia en la que está instalado, según la firma.

Pese a lo voluminoso y pesado del LG Vapor Cleaner Styler, la instalación es bastante sencilla: solamente tendremos que elegir el lugar para colocarlo, "calzarlo" (igualito que los frigoríficos), enchufarlo y listo.

A partir de aquí solo tendremos que llenar el depósito y proceder a cargar las prendas. Al cerrar la puerta y encenderlo nos encontraremos el menú a través de la un panel táctil.

Los programas que vienen de serie son:

Refresco normal, suave e intenso.

Cuidado especial de trajes/abrigos, lana/punto, ropa de deporte

Secado delicado de deshumidificación, lluvia/ nieve y normal

Higienización normal, edredón, polvo fino y en profundidad

Inicio diferido, o lo que es lo mismo, programar el comienzo para que esté listo justo a tiempo para estar pendientes y poder retirar las prendas al concluir.

Aunque podemos usarlo con el panel de la puerta, es interesante aprovechar la conectividad Wi-Fi y descargar la aplicación, no tanto por manejarlo en remoto sino por la posibilidad de descargar nuevos programas de tratamiento de ropa.

Preparación de las prendas y puesta en marcha

Lo primero que me gustaría destacar es la capacidad de la máquina y la preparación previa de las prendas. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de las secadoras normales que cuentan con un tambor similar al de la lavadora para secar nuestra colada, en este electrodoméstico de LG apenas caben tres prendas colgadas, otro par de prendas más en la balda y si apuras, un par de pantalones en el compartimento de la puerta.

Evidentemente este formato no permite secar de golpe toda la colada, pero tampoco es el objetivo. Ya que si echásemos "al bolo" toda la colada como hacemos con una secadora estándar, las prendas saldrían con bastantes más arrugas.

Por otro lado, con una secadora al uso tendríamos más miramientos con las prendas y tejidos más delicados porque no es lo mismo echarla sin cuidado que colocarla en una percha bien espaciada. En resumen, el LG Vapor Cleaner Styler pierde la batalla de la capacidad, pero gana la de los cuidados.

Ahora bien, preparar la ropa para una sesión de LG Vapor Cleaner Styler lleva su tiempo. En cualquier caso, antes de empezar, asegúrate de echar un vistazo a las etiquetas de las prendas que vayas a introducir por si no son adecuados para este electrodoméstico (por ejemplo los que aparecen los iconos de sin secado por calor, aire).

Las prendas que vamos a colgar de las perchas normales (trajes, abrigos, vestidos), han de estar apropiadamente colocadas y con las cremalleras y botones cerrados para evitar deterioros durante el funcionamiento.

Si queremos el mejor resultado en pantalones, debemos colocarlos en la percha con cuidado respetando las costuras para posteriormente fijar ese soporte que actúa ejerciendo presión para aplastarlos, ergo, plancharlos.

Lo que menos detenimiento requiere es lo que coloquemos en la balda, que basta con que esté moderadamente doblado.

Y esto lleva su tiempo. De hecho, en función de lo (poco) cuidadoso y meticuloso que seas, puede costarte menos planchar un pantalón de forma somera que colocarlo bien.

La interfaz es de lo más intuitiva

La preparación lleva su tiempo pero la puesta en marcha es coser secar y cantar. El panel táctil de la puerta es extremadamente claro, bastando un par de taps para seleccionar el programa y ponerlo en acción. Sobre estas líneas podéis ver su apariencia (hemos apagado las luces para que los reflejos del efecto espejo de la puerta no entorpezcan la visión).

Desde la aplicación se puede hacer exactamente lo mismo, con el extra de monitorizar el consumo energético, descargar programas adicionales o detectar posibles fallos con smart diagnosis, la tecnología de la marca coreana para comunicarse con el servicio técnico en caso de avería informando de lo que le sucede.

Resultados: quiere ser una tintorería en casa... pero se acerca más a una secadora premium

Hablemos de resultados en la reducción de arrugas porque en algunos casos son sorprendentes para bien. Es el caso de los pantalones que, si sigues las instrucciones del fabricante que hemos explicado más arriba, son bastante buenos gracias a la combinación de calor y presión. No igualan a una sesión de planchado profesional con detenimiento, pero para una planchadora perezosa y amateur como yo, cumplen con nota.

No podemos decir lo mismo con trajes, chaquetas o camisas que, con el efecto del vapor y la agitación salen bastante decentes, pero incluso con mi planchado regulero quedan mejor. Eso sí, lo que es innegable es la comodidad: con el secado normal de hora y media tienes la ropa de los próximos días seca y moderadamente bien planchada con esos minutillos iniciales invertidos en la preparación.

Aprovechando la visita del LG Vapor Cleaner Styler he aprovechado para refrescar prendas como abrigos que, sin tener manchas, de vez en cuando necesitan una limpieza superficial y que en una situación normal, acabaría llevando a la tintorería. En el kit venían unas toallitas aromatizadoras de jazmín que he situado en la zona de los filtros para darles un toque de buen olor.

El refresco está diseñado para limpiezas superficiales mediante vapor y vibración a alta temperatura de prendas que no requieran de un cuidado extra, pero si lo que quieres es meter un vestido delicado, una prenda de lana o cuero o simplemente ropa deportiva de tejido técnico, entonces mejor apostar por el programa Cuidado especial, que refresca a baja temperatura. Aunque en el panel verás solo las opciones de punto, trajes y deporte, puedes acudir a la aplicación y bajarte por ejemplo el programa específico para pieles.

Tanto con el refresco estándar como con el cuidado especial, los resultados no son comparables a un servicio de limpieza profesional, pero sí que es cómodo, rápido y la ropa sale bien. Si tuviera este electrodoméstico en casa de forma permanente, seguramente estos programas estarían entre los más usados.

La higienización es el programa para reducir gérmenes al mismo tiempo que seca artículos aplicando vapor y temperatura durante cierto tiempo, como hemos visto, de más de 60 grados durante dos horas.

Para el coronavirus las autoridades sanitarias recomiendan lavar la ropa en un ciclo completo a una temperatura entre 60° y 90° y que, en caso de emplear planchas convencionales y vapor, existen evidencias científicas que indican que el SARS-CoV-2 se inactiva a los 70° en menos de 5 minutos. En cualquier caso, no podemos comprobar su efectividad eliminando alérgenos, bacterias o virus como el ínclito COVID-19.

Está indicado especialmente para ropa de cama, peluches, ropa para bebés y mantas más o menos ligeras (han de ser de una sola capa y pesar 1,5 kg), aunque podemos meter cualquier prenda no susceptible de encoger o deteriorarse.

La combinación de bomba y agitación puede ponernos en aviso ante la posible amenaza del ruido, algo esencial teniendo en cuenta que este electrodoméstico tiene papeletas para acabar instalado en un dormitorio. Nada más lejos de la realidad: no lo pondría mientras estoy durmiendo porque me gusta el silencio, pero he trabajado con él al lado y suena prácticamente lo mismo que una nevera.

LG Vapor Cleaner Styler, la opinión de Xataka

Para bien o para mal, el armario de vapor LG Vapor Cleaner Styler es único en su especie. No tiene la capacidad de trabajo de una secadora, entendido como la posibilidad de operar en lotes con toda una colada, pero suple con su versatilidad para eliminar arrugas y sus programas específicos para prendas delicadas.

Después de todo, la mayoría de mortales nos contentamos con dejar la prenda refrescándose en la terraza a la vieja usanza, destinar la tarde del domingo para la sesión de plancha y una escapada de vez en cuando a la tintorería para dejar listo ese traje de bodas o ese abrigo. En este sentido, los usuarios que más necesiten estos cuidados específicos encontrarán en este electrodoméstico un gran aliado, pero no es para cualquiera.

Asimismo ya hemos visto que aunque ayuda, no es infalible con las arrugas o con las limpiezas superficiales, teniendo que recurrir a la plancha o la tintorería para los mejores resultados. Pero se desenvuelve y en la mayoría de los casos puede ser suficiente, ofreciendo una solución rápida, silenciosa y muy cómoda en estos escenarios.

Su precio de 1.799 euros para la versión con acabado espejo y 1.599 euros en blanco también lo aleja de la funcional secadora media, restringiéndolo a electrodoméstico premium y "de capricho", o simplemente para personas cuyo vestuario habitual es especialmente delicado.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de LG. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.