Esta lámpara inteligente puede ser el argumento perfecto para cuando pidas menos ruido en casa

El ruido se está convirtiendo en un enemigo a batir. Los auriculares lo cancelan, nuevos radares sancionarán a los vehículos que lo provoquen en exceso, y quizás seas de esas personas que no aguantes demasiado tiempo dentro de una sala en la que haya música y/o personas hablando a pleno pulmón. Markus Kraetzig y Sophie Kupke, del Instituto Fraunhofer, proponen algo que puede ayudarte a mantener los ruidos a raya: una lámpara LED inteligente.

"La lámpara está roja, bajad el volumen"

El prototipo de esta luz es la mar de sencillo: la lámpara ilumina con una luz verde si los niveles de decibelios son adecuados, pero cambia al naranja si el volumen empieza a subir y muestra un rojo chillón si el ruido es demasiado alto. La última medida es un fuerte pitido (que puede ser de 70 a a 100 decibelios) si los ruidos no bajan a pesar del aviso en forma de color rojo. Hasta que no haya silencio, no para.

El ruido lo detectan micrófonos integrados en la lámpara que miden los decibelios del ambiente constantemente, y da sus avisos basándose en los niveles de ruido considerados saludables. Y para cuando medir el ruido no sea necesario, también hay un modo en el que mostrar sólo un color fijo.

Las aplicaciones de esta lámpara simple pero astuta pueden estar en muchos lugares, empezando por tu propia casa si eres de esas personas que no deja de pedir al resto de la familia que hablen más bajo. También pueden ser colocadas en oficinas, teniendo en cuenta que el ruido hace descender la productividad. Bares, bibliotecas... Un simple color puede ayudar a regular el ruido excesivo en muchos sitios.

La lámpara es portátil y sus responsables afirman que tiene una autonomía de catorce horas. Puede cargarse mediante un puerto USB-C como muchos otros dispositivos electrónicos.