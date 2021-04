Cecotec Conga 3890: el nuevo robot aspirador de Cecotec llega en tres versiones y con 2.300 pascales de potencia de succión

Cecotec acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva gama de robots aspiradores. En esta ocasión la compañía valenciana ha lanzado al mercado las nuevas Conga 3890 que, como en otras ocasiones, están disponibles en tres versiones: Vital, Titanium y Ultra.

Están disponibles desde ya por un precio que parte de los 389 euros para el modelo más básico y que asciende a 429 euros en el modelo más potente. Son tres robots aspiradores bastante similares, así que a continuación vamos a repasar sus características y sus principales diferencias.

Ficha técnica de la Cecotec Conga 3890

NAVEGACIÓN iTech Laser 360 MODOS DE LIMPIEZA 10 CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SÓLIDOS N/D CAPACIDAD DEL DEPÓSITO MIXTO N/D BATERÍA 3.200 mAH AUTONOMÍA 150 minutos TIEMPO DE CARGA N/D FILTROS Filtro de alta eficiencia NIVELES DE POTENCIA N/D POTENCIA DE SUCCIÓN 2.300 pascales NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO MÁXIMO Hasta 64 dB PROGRAMABLE Sí MANDO A DISTANCIA Sí (modelo Ultra) REGRESO AUTOMÁTICO A BASE DE CARGA Sí MAPEO INTERACTIVO Sí APP PARA IOS Y ANDROID Sí PRECIO Cecotec Conga 3890 Vital: 389 euros

Cecotec Conga 3890 Titanium: 399 euros

Cecotec Conga 3890 Ultra: 429 euros

Pequeñas diferencias en el nuevo robot aspirador de Cecotec

Los tres modelos comparten gran parte de las especificaciones, así que antes de ahondar en las diferencias, que no son muchas, repasemos las semejanzas. La serie Cecotec Conga 3890 cuenta con un sistema de mapeo láser iTech Laser 360, algo que ya conocemos de otros modelos y es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y barrer el suelo gracias al tanque mixto. Tiene una potencia de succión de hasta 2.300 pascales y, según la marca, el ruido que hace no pasa de los 64 dB.

El robot cuenta con un cepillo Jalisco, que está pensado para recoger la suciedad más pequeña, y está cargado de funciones inteligentes. Entre ellas destacan Room Plan 2.0, que es una navegación más inteligente y permite al usuario elegir qué tiempo de limpieza debe hacer el robot en cada estancia. Según Cecotec, el robot puede gestionar hasta 50 planes de limpieza.

La serie Conga 3890 incorpora 10 modos de limpieza seleccionables desde la app, el sistema Turbo Clean Carpet para aumentar la potencia al detectar alfombras y la tecnología Total Surface 2.0, que sirve para asegurarse de que el robot limpia toda la superficie de la casa y que, si se queda sin batería, vuelva solo a la base de carga, se recargue y retome la limpieza desde donde se quedó. En ese sentido, algo interesante es el sistema Final Cleaning, un movimiento de limpieza final que evita que el cepillo no llegue a la base con restos de polvo.

En lo referente a conectividad y batería, el Conga 3890 es compatible con WiFi y con asistentes de voz, a saber: Alexa y Google Assistant. Según explican desde Cecotec, su nuevo robot aspirador tiene una batería de 14,8V y 3.200 mAh, suficiente para ofrecer una autonomía de 150 minutos en condiciones óptimas (suelos duros con poco rozamiento y cantidad moderada de obstáculos). Es decir, que la cifra final dependerá de cada casa y de los planes de limpieza.

Esto es lo que todos los modelos tienen en común, así que ahora vayamos a las diferencias. El modelo Ultra tiene mando a distancia, mientras que los demás no. Los modelos Ultra y Titanium tienen dos depósitos, uno mixto y uno de sólidos, mientras que el Vital no. Y finalmente, el modelo Vital no tiene el sistema BestFriend instalado por defecto (no incluye los cepillos necesarios), aunque se puede adquirir por separado.

Versiones y precio de las Cecotec Conga 3890

La nueva serie Cecotec Conga 3890 se puede comprar desde ya en la web de la compañía y, en el caso del modelo Ultra, en Amazon. Los precios son los que siguen:

