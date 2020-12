Ripple y su criptodivisa XRP en caída libre desde la denuncia del SEC estadounidense: Coinbase anuncia que deja de operar con ella

Mientras que Bitcoin y otras criptodivisas basadas en blockchain no paran de subir estas últimas semanas, una de ellas lo está pasando realmente mal. Concretamente se trata de XRP y en especial la empresa detrás de ella, Ripple. Una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el pasado 22 de diciembre ha puesto en el punto de mira a XRP. Tanto que ahora Coinbase ha decidido dejar de permitir operaciones con XRP.

El gran éxito de Ripple llegó hace justamente tres años, cuando XRP comenzó a ganar fuerza por diferentes ventajas con las que cuenta como la inmediatez de sus transacciones. Su golpe más duro sin embargo ha sido ahora, cuando el SEC estadounidense ha decidido presentar una demanda ante los responsables de Ripple.

Según comentó el SEC, la demanda se debe a una supuesta venta de valores sin licencia para ello. Ripple (la empresa) cuenta con más de la mitad de los XRP disponibles y ha estado vendiéndolos como monedas y no como valores. La Comisión de Bolsa y Valores quiere ver hasta qué punto XRP es una moneda y no un valor, ya que no está tan descentralizada como sí lo está Bitcoin o Ethereum por ejemplo.

Fuera de Coinbase el próximo 19 de enero

Sea lo que sea que esté ocurriendo en Ripple, ha afectado directamente al valor de XRP como criptodivisa. Su valor ya ha disminuido a menos de la mitad con respecto a lo que valía hace diez días. La denuncia del SEC ha sido sin duda el principal factor y ahora medidas como la de Coinbase sólo hacen que agravar las cosas.

Según ha anunciado Coinbase en su blog oficial, detienen desde hoy parte de las operaciones con XRP y a partir del 19 de enero de 2021 suspenden todo tipo de operaciones. Los usuarios de Coinbase que tengan valores en XRP podrán deshacerse de ellos hasta el próximo 19 de enero a las 10 de la mañana en hora del Pacífico.

Coinbase es de los mayores exchange de criptodivisas del mundo, que hayan decidido no involucrarse más con XRP supone un golpe muy fuerte tanto para la criptodivisa como para Ripple. Otros exchanges como OK Coin y Bitstamp también suspendieron operaciones con XRP.

Desde Ripple no han tardado en responder y buscan minimizar la situación argumentando que la mayor parte de sus operaciones no se encuentran en Estados Unidos. También piden regulaciones más claras para las criptodivisas en el país americano, poniendo como ejemplo a Reino Unido, Japón, Suiza y Singapur.

