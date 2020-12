Ripple en problemas: la Comisión de Bolsa y Valores denuncia y pone en duda la independencia de la tercera criptodivisa más importante

Ripple es una de las empresas más importantes del sector de las criptomonedas y XRP, su criptodivisa, es junto a Bitcoin y Ethereum de las más populares. La gran ventaja de Ripple es que las transacciones con este protocolo son mucho más ágiles, pero ahora se enfrentan a un problema que va mucho más allá de las características del propio servicio.

Según describe Fortune, la Comisión de Bolsa y Valores está preparada para denunciar a Ripple por una supuesta venta de valores sin licencia. Una demanda que nombrará específicamente a Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, y a Chris Larsen, cofundador de la compañía, cuya fortuna combinada se estima en 13.000 millones de dólares.

Tras la noticia, las acciones de XRP han descendido más de un 18%. Ripple, poseedora de la mitad del suministro de XRP, ya se está preparando para defenderse ante las acusaciones de venta ilegal, en lo que el propio CEO de Ripple define como un "ataque a toda la industria".

Según ha publicado Garlinghouse en su perfil de Twitter, la demanda es "un ataque a toda la industria de las criptomonedas, incluyendo BTC y ETH".

Today, the SEC voted to attack crypto. Chairman Jay Clayton - in his final act - is picking winners and trying to limit US innovation in the crypto industry to BTC and ETH. (1/3) https://t.co/r9bgT9Pcuu