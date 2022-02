Pagó 2,9 millones de dólares por el NFT del primer tuit y desapareció en Irán: la misteriosa historia de Sina Estavi

Hakan Estavi, más conocido como Sina Estavi, es uno de los inversores pioneros del mundo de las criptomonedas, pero su perfil tiene muchos claroscuros. Nacido en Irán y nacionalizado en Malasia, ocupa el puesto de CEO de Bridge Oracle, una de las organizaciones más importantes dedicadas a la red blockchain TRON. Pero si es conocido es por ser el comprador del NFT del primer tuit de Jack Dorsey, vendido por 2,9 millones de dólares.

Aquella compra en la plataforma Valuables fue en marzo de 2021 y generó muchos titulares. Sina Estavi fue un poderoso contribuidor al 'hype' de los NFT con esa compra, pero desde entonces su visibilidad ha ido a la baja. No es casualidad. Ya que desde el pasado 17 de mayo ha estado detenido en Irán por corrupción económica. Esta es su historia.

Sina Estavi ofreció 1.630 ETH, que equivalían a unos 2,5 millones de dólares. Fue la oferta final del inversor, que había ido progresivamente subiendo la cifra. Dos semanas después de la oferta, Jack Dorsey decidió aceptarla, resultando en 2,9 millones de dólares.

"Es una parte de la historia humana en forma de activo digital. Quién sabe cuál será el precio del primer tweet de la historia humana dentro de 50 años", aseguraba Estavi en una entrevista con la BBC. Un activo digital que el inversor comparó con la Mona Lisa.

This is not just a tweet!



I think years later people will realize the true value of this tweet, like the Mona Lisa painting https://t.co/vnA5pz3esQ