Los argumentos de Bill Gates en contra del Bitcoin e Hyperloop, y a favor de la IA y los coches eléctricos

Bill Gates no está seguro de que el concepto del Hyperloop tenga sentido, y ha cargado contra el Bitcoin y el resto de criptomonedas diciendo que están causado muertes "de una manera bastante directa". Aun así, el fundador de Microsoft sí que está convencido de que los coches eléctricos y la conducción autónoma serán grandes cosas en el futuro, y se ha mojado en otros grandes debates como el de las máquinas quitándonos el trabajo o incluso el de usar Tab o Espacio al programar.

Todo esto lo ha dicho en uno de los populares "Ask Me Anything" (AMA) de Reddit, donde grandes personalidades responden a las preguntas que les hacen los usuarios de la web. Se ha dedicado a hablar sobre todo de su fundación y trabajo humanitario, pero también ha tenido tiempo para entrar en los grandes temas tecnológicos del último año.

