La fintech española 2gether es la última víctima del "cryptocrash": 100.000 clientes no podrán operar con sus criptos

Las criptodivisas están pasando por uno los peores momentos de su historia: la mayoría han perdido entre el 60 y el 80% de su valor respecto a los máximos que vivimos hace apenas ocho meses, y esa caída está teniendo efectos colaterales cada vez más graves. Uno de esos últimos efectos lo ha vivido la plataforma española 2gether, un criptobanco que está sufriendo un corralito en toda regla.

Qué ha pasado. Esta plataforma muestra ahora en su sitio web un curioso mensaje con el texto "Web en mantenimiento. En breve sabrás todas las novedades de 2gether". Esa no es buena señal, como tampoco lo es que su cuenta en Twitter (@2gether_global) ha desaparecido y tampoco está accesible.

Cierran cuentas... Un usuario compartía en Twitter el mensaje que los clientes de la plataforma han recibido estos días. En él se indica el cierre de las cuentas por "la falta de recursos y el invierno cripto" que según los responsables de 2gether "nos impiden dar el servicio con la calidad y las garantías con que otros proveedores cercanos lo están haciendo".

1 MIN DE SILENCIO por #2gether



Hace meses te retenían el dinero y ahora te quitarán automáticamente 20€ de tu cuenta por falta de liquidez.



La fuga es inminente y pronto morirá



Viva españa pic.twitter.com/Jbwke9Bjeb — CRIPTO MUSSAMA (@criptomussama) July 6, 2022

y les quitan 20 euros a sus clientes sin más. Además avisan de que el servicio deja de ser gratuito y cobrarán 20 euros a todos sus clientes sin aviso previo "correspondiente a dicho coste". Ese cargo "se cobrará en criptomonedas descontando dicha cantidad de sus posiciones en los diferentes criptoactivos que tengas en tu cuenta".

¿Y ahora qué? La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) era uno de los clientes de 2gether. En 2021 invirtió 100 euros en esta y otras cuatro plataformas de compraventa de criptomonedas que más usuarios tenían en España. El objetivo: analizar la información que se daba al consumidor y los riesgos de la misma.

Según dicha asociación, el cierre de 2gether afecta a 100.000 personas, un dato que de hecho puede quedarse corto si tenemos en cuenta que en marzo de 2021 ya alcanzaron esa cifra según CoinTelegraph. Ahora en Asufin han anunciado que iniciarán una acción judicial. 2gether ya había saltado a los titulares en 2020 tras sufrir un ciberataque en el que se sustrajeron 114 bitcoins y 276 ether.

No es la primera y puede que no sea la última. El 'cryptocrash' está causando un terrible efecto dominó entre diversas entidades de gestión de criptomonedas. La plataforma de préstamo y negociación de criptomonedas Vauld ordenaba estos días bloquear las retiradas de fondos, mientras que Vogager Digital, otra plataforma de gestión de criptodivisas, se declaraba en bancarrota técnica en EE.UU. También suspendió las retiradas de fondos la semana pasada afectada por la declaración de bancarrota del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital (3AC).

Otras aún más grandes también han bloqueado operaciones: Binance suspendió retiradas de bitcoin el pasado 17 de junio en Brasil de forma temporal, y Celsius también las bloqueaba como consecuencia de las "condiciones extremas", aseguraban sus responsables recientemente. Y mientras, empresas como Coinbase están acudiendo a despidos masivos, como otras compañías del sector.