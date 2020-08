Roban 1,2 millones de euros en bitcoins en la plataforma fintech española 2gether

El pasado 31 de julio la startup española 2gether, un "neobanco" que opera en 22 países de Europa y que había centrado parte de su negocio en la puesta en marcha de una tarjeta Visa prepago con criptodivisas, sufrió un hackeo importante.

Esa operación ha supuesto el robo de aproximadamente 1,2 millones de euros en forma de criptomonedas como BTC o ETH. Los wallets, las cuentas en euro y las cuentas con su propia criptodivisa 2GT no han sido afectadas, y en 2gether confiesan que no tienen fondos para cubrir las posiciones afectadas.

El anuncio oficial no da detalles sobre el problema sufrido por la plataforma, pero sí se sabe que el alcance del robo fue de aproximadamente 1,183 millones de euros, lo que supone "el 26,79% de las posiciones en las cuentas de usuario en Kraken".

Lamentamos informaros de que ayer, a las 18:00, hackearon las cuentas crypto de 2gether. Estamos trabajando en garantizar que los servidores no siguen comprometidos antes de levantar el servicio. Os mantendremos informados.

Aunque los wallets con criptodivisas y euros de los usuarios están a salvo, los responsables de la plataforma indicaban que "el hackeo afecta a las cuentas de inversión en crypto", y "además las contraseñas han sido comprometidas". Esas contraseñas están cifradas, pero desde 2gether se recomienda a los usuarios cambiarlas si usaban "las mismas en otras plataformas".

En posteriores actualizaciones 2gether ha explicado que las tarjetas de crédito y débito de los clientes no han sido comprometidas (ni las propias de 2gether ni las usadas para recarga o las 2GT).

Los responsables de 2gether explican en el comunicado que han tratado de llegar a un solución con un grupo inversor para encontrar "los fondos necesarios para cubrir todas las posiciones", pero no ha habido acuerdo posible.

