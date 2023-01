La bancarrota de Genesis es algo más: la gran prueba de fuego para el futuro de la industria cripto

El criptoinvierno se ha cobrado una nueva víctima. La plataforma Genesis se ha declarado en bancarrota, tras no poder superar el impacto que tuvo la caída de FTX. Poco tardó Genesis en avisar que su viabilidad estaba muy tocada y ahora, un par de meses después, finalmente se ha confirmado la noticia.

Genesis y dos de sus subsidiarias estaban entre los más grandes prestamistas del sector cripto y cuentan con centenares de trabajadores. En su presentación se estimaba que disponían entre 1.000 y 10.000 millones de dólares en activos, con más de 100.000 clientes. Según el archivo de bancarrota que han presentado en un tribunal federal de Manhattan, Genesis acumula deudas por más de 3.500 millones de dólares. Un agujero financiero que se suma a los que ya hemos visto estos meses, como la de Block Fi.

La cascada de caídas cripto continúa. La quiebra de Genesis es representativa del efecto dominó que hay ahora mismo en el sector cripto. Un sector que intenta levantar cabeza, pero donde hay demasiadas grandes empresas afectadas por el desastre de FTX.

La caída de Genesis afecta también a Gemini, fundada por los conocidos hermanos gemelos Winklevoss, célebres por su batalla legal con Mark Zuckerberg por la creación de Facebook. Gemini tuvo que detener la retirada de activos y se encuentra en conflicto con Genesis por un producto de préstamos que ofrecieron conjuntamente.

Quién asume la responsabilidad. Los Winklevoss creen que que Genesis debe 900 millones de dólares a más de 340.000 inversores. Y las miradas apuntan hacia Barry Silbert, CEO de Digital Currency Group, la empresa matriz de Genesis. En palabras de uno de los hermanos, Silbert continúa negando un acuerdo justo a todos los inversores que han quedado desemparados.

Una posición que puede acabar con una demanda entre las partes, según informa CoinDesk. Medio especializado que también pertenece bajo el paraguas de Digital Currency Group.

8/ We also believe that — in addition to owing creditors all of their money back — Genesis, DCG, and Barry owes them an explanation. Bankruptcy court provides a much-needed forum for that to happen. Sunlight is the best disinfectant.