Alguien ha suplantado a Elon Musk para que la gente le regale ethereums, ya ha engañado a 45 personas

7 de febrero, SpaceX acaba de lanzar con éxito el Falcon Heavy y Elon Musk lo comenta en Twitter. Todo en orden en la vida de Elon, incluso lo de que haya un Tesla Roadster orbitando. Cuando se despacha lo ordinario con maestría, la siguiente meta es lo extraordinario. Entre las miles de respuestas a uno de sus tuits, aparece una en la que el propio Musk anuncia que va a donar 250 ethereums a los 250 primeros que le envíen 0,2 a su cartera, enviándoles un ethereum más los 0,2 de la transacción original.

No tan deprisa.

Hi guys! I'm donating 250 Ethereum to the ETH community! First 250 transactions with 0.2 ETH sent to the address below will receive 1.0 ETH in the address the 0.2 ETH came from.



0xB44ed0651F36995799A05fB05f0BaC77c989D296



The promotion will last 24 hours! Hurry!