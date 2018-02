11 vídeos e imágenes con los que revivir el mágico momento del Falcon Heavy y su viaje a Marte

Lo que ocurrió ayer con el lanzamiento del Falcon Heavy por parte de SpaceX quizás no somos capaces de valorarlo en su completa medida. Lo que venga a partir de ahora en la carrera espacial, sobre todo en lo concerniente a la exploración de Marte o una posible nueva llegada a la Luna, estará seguro directamente relacionado con los avances que pudimos vivir ayer en directo.

Más allá del momento histórico, el lanzamiento del Falcon Heavy ha sido un hito a nivel de instantes que siempre podremos recordar. Recopilamos los mejores momentos de SpaceX de ayer en 11 imágenes y vídeos.

La calma antes del lanzamiento

El lanzamiento, previsto para las 19.30, finalmente se retrasó más de dos horas, hasta el límite que hubiera supuesto su cancelación. La siguiente imagen, bellísima, nos transmite una tranquilidad que para nada es la que se vivía en aquellos momentos.

El lugar elegido para el lanzamiento era además muy simbólico: de esa misma plataforma 39A del centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral habían salido las misiones Apolo.

Sin explosión en el lanzamiento

Elon Musk había compartido las probabilidades de éxito de la misión: 50%. Gran parte del mismo dependía del momento del lanzamiento. Después del Saturno V estábamos ante el cohete más potente nunca lanzado. Los cálculos no podían fallar.

Esta otra imagen del fotógrafo Braddy Keniston simboliza perfectamente lo arriesgado de este momento y lo fácil que era que todo hubiera salido mal.

La belleza de un lanzamiento exitoso

Tras ese primer momento crítico, la imagen que compartía SpaceX demostraba lo conseguido. El Falcon Heavy estaba listo para buscar la órbita alrededor del sol, objetivo final de la misión.

El punto de mayor carga aerodinámica

Una vez pasado ese momento clave del lanzamiento, el Falcon Heavy alcanzaba su punto de mayor carga aerodinámica, denominado Max-Q. Superarlo suponía que otra fase crítica y que podría haber acabado con una explosión se había solventado con éxito.

Objetivo 1 cumplido

El trabajo de SpaceX de estos últimos años con el Falcon 9 ha sido principalmente el de tratar de recuperar con éxito los cohetes lanzados para poder reutilizarlos en posteriores misiones. De hecho los dos cohetes laterales eran ya usados en otras misiones. Y parece que volverán a poder usarse porque el objetivo número uno era recuparlos y lo hicieron de manera espectacular, casi como un baile.

El propio Elon Musk compartía una imagen real de cómo habían quedado esos dos Falcon 9 recién aterrizados en sus puntos fijados en la zona de despegue:

Objetivo 2 fallido

Tras bastantes minutos de intriga, finalmente se supo que el cohete central no había tenido éxito en su regreso y se había perdido. En este caso el aterrizaje debía realizarse lejos de la zona de lanzamiento, y para él estaba preparada la plataforma "Of Course I Still Love You" de SpaceX, a unos 500 km de la costa.

Lo nunca visto en el espacio

Muchos no seremos capaces de ver esta imagen, pero el maniquí que “conducía” el Tesla Roadster nos dejó uno de los vídeos para recordar por siempre.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Y una imagen casi perfecta. Sobre todo para Elon Musk y su empresa Tesla.

El viaje continúa para Falcon Heavy

No sabemos por ahora cuántos de esos 1000 millones de años que SpaceX dice que podría estar por el espacio el Tesla a bordo Falcon Heavy serán reales, pero la misión sigue adelante hasta que se estableza en una órbita elíptica Tierra-Marte.

Y si no fuiste de los que estuvo en directo presenciando ayer este histórico momento, que no te lo cuenten. Tienes disponible un completo resumen desde diferentes ángulos de todo lo que ocurrió anoche:

Imagen portada | Marek Cyzio.